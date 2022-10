Le Puissant Bowser en LEGO est désormais disponible

LEGO Super Mario The Mighty Bowser - Built to Impress 10/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il y a quelques mois, Nintendo et LEGO annonçaient un nouveau produit issu de leur partenariat scellé il y a plusieurs années : la référence 71411 Le Puissant Bowser. Le plus célèbre des ennemis de Mario est ici représenté dans son univers avec une reproduction de 32 cm de haut et 41 cm de large, sur 28 cm de profondeur, en incluant son socle de présentation.Nintendo et LEGO ont ensuite profiter de l'été pour emmener sur les différents salons culturels mondiaux une construction géante en LEGO de ce fameux Bowser.Ici, la construction, de 2807 pièces, s’inscrit dans une gamme de produits davantage destinés aux adultes qu’aux enfants. Son prix officiel de 269,99 € en font un produit cher pour ce qui pourrait être vu comme un jouet.A noter que, comme les produits précédents, ce Bowser est compatible avec les figurines connectées Mario, Luigi et Peach pour offrir une petite interactivité à la construction.Depuis ce 1er octobre, le produit est disponible à la vente sur la boutique LEGO en ligne ainsi que dans les magasins LEGO. Du côté des revendeurs de jouets comme Fnac et Amazon, il faudra patienter sans doute quelques mois. Il devrait alors être possible d’y trouver le produit pour quelques dizaines d’euros de moins.