Un Bowser géant en LEGO en préparation pour le San Diego Comic Con

What’s 14 feet tall and has 663,900 #LEGO bricks? Find out at San Diego Comic-Con!#LEGOSuperMario pic.twitter.com/cwU86nAX4X — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 15, 2022

Le 1er octobre prochain sortira un set LEGO exceptionnel en la personne du puissant Bowser. Annoncé il y a quelques jours , le produit comprendra plus de 2800 pièces et s'adressera à un public adulte et passionné.Nintendo compte bien profiter des prochaines semaines pour mettre en avant leur partenariat avec LEGO. À commencer par le Comic Con qui se déroulera à San Diego la semaine prochaine. Nintendo y tiendra un stand où se trouvera notamment une immense construction tout en LEGO du terrible Bowser.Plus de 4,20m de haut ; 663 900 briques. Nous ne savons pas encore à quoi ressemble ce Bowser mais il s'annonce impressionnant. Qui plus est qu'il sera capable de rugir ! Vivement les premières photos.Le San Diego Comic Con ouvrira ses portes le 21 juillet prochain !