Xenoblade Chronicles 3 : Gameplay de la Japan Expo, infos sur les DLC et 4 publicités japonaises

Xenoblade Chronicles 3 - Japan Expo 2022 presentation 15/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les DLC de Xenoblade Chronicles 3 se précisent

Galerie images 15/07/2022

De nouvelles publicités japonaises

ゼノブレイド3 CM1 15/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ゼノブレイド3 CM2 15/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ゼノブレイド3 CM3 15/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ゼノブレイド3 CM4 15/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lors de la Japan Expo, Nintendo a proposé sur son stand une session de présentation du jeu au public présent à l'événement. A deux semaines de la sortie du jeu, nombreux étaient ceux qui souhaitaient en savoir plus sur le tout dernier RPG de Monolithe Soft.Vous pouvez voir la présentation récupérée par Perfectly Nintendo sur YouTube :La présentation donnera plusieurs informations intéressantes, parfois de l'ordre du rappel pour ceux qui n'ont pas suivi chaque actualité consacrée au jeu : le scénario est original et indépendant des deux autres titres, ce qui veut dire que les nouveaux venus sur consoles Nintendo pourront sans problème se lancer dans ce troisième opus d'une franchise très appréciée. Ils passeront à côté des références aux deux premiers titres, mais cela ne les empêchera pas de jouer au jeu ou d'en comprendre l'histoire.La présentation, garantie sans spoiler, a montré une nouvelle région du jeu, Ladras Way avec de nouveaux ennemis à affronter. Il peut arriver que les ennemis soient eux-mêmes en train de s'affronter, il nous sera alors possible de prendre part à la bataille en choisissant son camp. A vous de choisir votre camp en fonction des récompenses que cela vous rapportera après la victoire.Un peu plus tard, la session nous montre comment switcher de personnage au cours d'une bataille, ou encore comment réaliser une Chain Attack. Pour réaliser des attaques plus puissantes, il faudra atteindre l'Interlink Level 3.Nintendo a diffusé sur les réseaux sociaux de nouvelles informations concernant les DLC de Xenoblade Chronicles 3. L'Expansion Pack volume 1, "Adventure Support Pack", proposera des items utiles et des variations de couleurs. Ce premier ensemble d'éléments additionnels sera disponible dès la sortie du jeu.Cet hiver, l'Expansion Pack volume 2 sera proposé aux joueurs, il proposera de nouveaux héros et de nouveaux combats contre des ennemis.On termine avec quelques publicités japonaises du jeu :Source : Perfectly Nintendo