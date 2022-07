Sortie imminente de Redout 2 sur Switch

Galerie images 15/07/2022











REDOUT 2 - Official Launch Trailer | 4K 15/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le premier épisode avait créé la surprise (également disponible sur Switch), mais cette licence ne dispose malheureusement pas du soutien massif communautaire de la sagatristement révolue depuis la récente réunion des investisseurs.Le second opus arrive donc le 19 juillet 2022 sur notre cher Switch. On aimerait apporter un peu plus de lumière à cette série qui dispose d’un fort potentiel. Redout 2 a de quoi reprendre le flambeau sans laisser un fan prêt à payer 40 000 dollars dans la déception.Nous vous livrerons un test prochainement, alors restez à l’affût de notre actualité !Source : compte Twitter officiel du jeu