Nintendo rachète la société Dynamo Pictures spécialisée dans la vidéo

We posted the News Release "Notification of the Acquisition of Dynamo Pictures, Inc.”.https://t.co/CKhJWFx72D — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 14, 2022

Lien vers le communiqué officiel : cliquer ici

C'est assez rare pour être souligné : une nouvelle société entre dans le giron de Nintendo. Big N a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de Dynamo Pictures. Cette entreprise japonaise basée à Tokyo est spécialisée dans la production d'éléments vidéo réalisés par ordinateur.Le rachat devrait être finalisé d'ici le 3 octobre 2022. Pour Nintendo, cette acquisition lui permettra de renforcer sa capacité à produire des éléments multimédia pour ses franchises, répondant ainsi à un besoin de plus en plus criant d'assets en haute définition.A l'occasion de ce rachat, Dynamo Pictures changera de nom et deviendra Nintendo Pictures, et se consacrera dès lors à la production de clips sur la base des franchises de Nintendo. Ce sont les clips que l'on retrouvera alors dans les publicités de Nintendo, ou dans les cinématiques d'ouverture ou de progression dans les jeux développés par Nintendo.Jusqu'à présent, Dynamo Pictures avait proposé ses services dans la production de vidéos pour de nombreux médias : jeux vidéo, films, anime, clips musicaux, réalité virtuelle, publicité... La société avait d'ailleurs collaboré avec Nintendo à de nombreuses reprises : les petits dessins animés Pikmin, les jeux Metroid Other M et Fatal Frame 4 du côté de Nintendo, ou encore Monster Hunter Stories, Persona 5 ou Ninja Gaiden Sigma 2 chez d'autres éditeurs.Bienvenue aux salariés de Dynamo Pictures dans le giron de Nintendo, ils ne devraient avoir aucun mal à s'habituer à leur nouveau nom à partir du 3 octobre prochain : Nintendo Pictures Co., Ltd. La précédente acquisition de Nintendo était la société SRD , une opération menée il y a quelques mois à peine et annoncée fin février 2022.Source : Nintendo via Vooks