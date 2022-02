Nintendo acquiert SRD, un studio qui travaillait exclusivement pour eux depuis 40 ans

Nintendo l'avait évoqué récemment, elle se laissait la possibilité de procéder à certaines acquisitions également. Mais ici, ce n'est pas un studio concurrent que Nintendo s'offre, mais un moyen efficace de conserver en son sein un partenaire historique et local. SRD est un studio japonais situé à Kyoto, fondé en janvier 1979 et dirigé par Toshihiko Nakago. Sa particularité est que depuis sa création, SRD est un partenaire technique exclusif à Nintendo, ayant assisté les équipes internes de Nintendo dans de nombreux projets dont certains prestigieux.



Unsung heroes time! This is Toshihiko Nakago of SRD. He was the lead programmer on Super Mario Bros and many other Nintendo titles, and in reality served as co-director on many of the projects he was involved in in the NES/SNES era. pic.twitter.com/DIJUxwPUut — ri-Warui (@oleivarrudi) July 22, 2019

On retrouve ainsi parmi les crédits de quelques hits historiques le nom de SRD dans Donkey Kong (1983), Super Mario Bros (1985), The Legend of Zelda (1986), ce qui représente tout de même la task force de la NES, mais plus récemment, on trouve également la présence de SRD au sein d'Animal Crossing New Horizon, Nintendo Labo, Breath of the Wild, l'Atelier du Jeu Vidéo, Super Mario Maker 2 et Ring Fit Adventure.







Il suffit de jeter un petit coup d'oeil sur le CV de M Nakago pour comprendre son importance :







L'acquisition des actifs de la société SRD et de ses 139 employés sera donc rapide, car tout devrait être bouclé le 1er avril 2022. Comme l'indique Nintendo, c'est un rachat stratégique pour éviter qu'un de ses partenaires historiques ne se fassent racheter par un concurrent, alors que les annonces d'achats se multiplient semaine après semaine. Désormais, Nintendo va « renforcer la gestion de SRD et sécuriser ses ressources en développement pour Nintendo ».





SRD est une société de développement qui a été étroitement impliquée pendant près de quatre décennies dans le développement de logiciels de jeux vidéo Nintendo.





La réalisation de l'acquisition (à l'exclusion des actions propres) permettra de renforcer la base de gestion de SRD et de garantir la disponibilité des ressources de développement de logiciels pour Nintendo, en plus de faciliter une amélioration prévue de l'efficacité du développement de logiciels.

La clôture de l'acquisition est prévue pour le 1er avril 2022, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions pertinentes et des conditions de clôture habituelles.

Dans le passé, Nintendo avait déjà procédé de manière identique avec le studio Monolith Soft(2207) et plus récemment en 2021 le studio Next Level Games (la franchise Mario Strikers, Luigi's Mansion en autre...), studio qui est revenu sur le devant de la scène avec l'arrivée prochaine de Mario Strikers Battle League le 10 juin 2022 sur Switch. Sur cette image diffusée par shmuplations.com , nous pouvons découvrir de gauche à droite : Hideki Konno, Toshihiko Nakago, Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Koji Kondo. On vous conseille la lecture de cette interview en anglais remontant à 1990 autour de la sortie de Super Mario World.