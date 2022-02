Tempest 4000 arrive sur le Switch le 22 mars 2022

La Switch va donc accueillir la dernière déclinaison du Tube Shooter d'Atari, Tempest 4000, développé par Jeff Minter et Ivan Zorzin de Llamasoft et édité par Atari Inc. en 2018 avant peu à peu de venir s'installer sur l'ensemble des consoles. Le principe reste classique, avec un terrain de jeu en 3D vectoriel créant un effet de profondeur très marqué dans lequel les ennemis à abattre se déplacent du centre de l'image vers le premier plan. Votre vaisseau est une sorte de griffe, capable de se déplacer autour du tube tandis que les patterns des différents vaisseaux ennemis remontent celui-ci et vous allez devoir les faire exploser au plus vite.

C'est un jeu qui a marqué l'histoire du jeu vidéo, avec son action intense, son design psychédélique qui tranchait avec les productions de l'époque en 1981. Si la courbe de difficulté est progressive, cela grimpe cependant assez vite et vous risquerez souvent de vous faire submerger par les vagues d'adversaires, en ayant cependant comme joker le Superzapper, une arme qui détruit tous les ennemis à l'écran mais que l'on ne peut qu'activer qu'une fois par niveau.

Outre le fait de descendre plus vite que votre ombre les vaisseaux ennemis qui s'approchent de vous, il faudra veiller à récupérer les différents bonus, bien utiles pour renforcer votre puissance à l'écran. Tempest 4000 a apporté plus de fluidité au déplacement du vaisseau et le level design change à chaque niveau pour briser une certaine monotonie d'action.

Quelques petites défauts cependant : le titre reste une quête du meilleur score et cela finira par lasser certains joueurs. Il n'y a que trois modes de jeu : le mode normal Pure, la version classic qui permet de démarrer à partir de n'importe quel niveau précédemment atteint, et enfin le mode Survival, plus difficile car vous ne pouvez pas gagner de nouveaux vaisseaux. C'est donc un peu spartiate pour espérer contenter tous les joueurs sur la durée, mais chaque partie vous apportera sa dose d'adrénaline. Vous aurez tout de même une centaine de niveaux à plier avant d'en voir la fin. Un titre à savourer en connaissance de cause donc.