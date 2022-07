Au bord de la réalité, là où se cachent des créatures cauchemardesques...

Novembre 1966. La pluie de météores Léonides.

Un jeune couple, un propriétaire de station-service et un enquêteur paranormal sont pris dans une terrifiante conspiration qui se déroule à la limite de leur réalité, où des créatures cauchemardesques se cachent et où les mystérieux hommes en noir les attendent...

Déployez les ailes sombres du récit, riche et ramifié. Plongez dans l’histoire avec ses illustrations riches et évocatrices. Décidez du sort des personnages de Mothmen 1966 dans un gameplay de style « Choisissez votre propre aventure ». Résolvez des énigmes accessibles tout au long de l’histoire. Jetez un coup d’œil à la bande-annonce de lancement de Mothmen 1966 ci-dessous.

Mothmen 1966 - Launch Trailer 16/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'éditeur Choris Worldwide et son développeur LCB Game Studio portent beaucoup d'espoirs sur une nouvelle série, dont le premier titre, Mothmen 1966, est disponible depuis le 14 juillet 2022 sur l'eShop de la Switch pour 7,99 €. Créés par le romancier Nico Saraintaris et l'artiste Fernando Martinez Ruppel, les Pixel Pulps sont une fusion d'une écriture très détaillée dans la veine des romans de gare du milieu du 20e siècle et accompagnées d'illustrations très typées années 80. Voici quelques informations supplémentaires concernant ce premier titre :Le premier volume comprend trois jeux : Mothmen 1966, Varney Lake et Bahnsen Knights. Mothmen 1966, comme tous les Pixel Pulps, est fait pour être joué par tous ceux qui aiment la narration fine:Un titre poids plume mais qui a le bon goût de proposer une traduction en français pour mieux comprendre les méandres de cette histoire. Les graphismes rappellent bien l'époque Zx Spectrum et les premiers jeux PC en 16 couleurs. Certains risquent d'être refroidis par ce design très old school, laissez lui la chance en le jugeant d'abord sur l'histoire.