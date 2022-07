Pokémon Unite fête son premier anniversaire en fanfare

Le 21 juillet 2021, Pokémon Unite sortait sur Nintendo Switch. Quelques semaines plus tard, le MOBA Pokémon arrivait sur smartphone. Depuis, le jeu free-to-play fait son petit bonhomme de chemin au gré des mises à jour et des nouveaux personnages disponibles.La semaine prochaine, à l'occasion du premier anniversaire du jeu, un évènement particulier sera organisé dans Pokémon Unite. Outre des bonus de connexion, l'évènement se caractérisera par l'arrivée de nouveaux personnages tout au long de l'été, à commencer par Givrali dès le 21 juillet. Le 4 août c'est l'Ultra-Chimère Mouscoto qui fera son arrivée puis Tyranocif le 16 août.Un défi "Gâteau d'anniversaire" durera tout au long de l'été et permettra d'obtenir deux Pokémon en costume : Nigosier et Crabaraque.Rien qu'en vous connectant pendant 5 jours entre le 21 juillet et 12 octobre vous pourrez obtenir les permis Unité et les Holo-costumes suivants :- Jour 1 : Pikachu & Pikachu élégant- Jour 2 : Lucario & Lucario musical- Jour 3 : Tortank & Tortank pompier- Jour 4 : Ronflex & Ronflex au dodo- Jour 5 : Nymphali & Nymphali à carreauxÀ cela s'ajoutent une nouvelle saison et d'autres Holo-Costumes à obtenir : retrouvez tous les détails des évènements sur le site officiel de Pokémon Unite