[Eco de la semaine] Le Royaume-Uni face aux lootboxes, chute de CD Projekt et de nouveaux rachats

Le Royaume-Uni prend position contre les loot-boxes, auspice d’un changement futur dans l’industrie ?

En deux ans, CD Projekt passe de la première entreprise JV d’Europe à la 2e entreprise JV de Pologne derrière Techland (Dead by Daylight)

Nintendo investit dans le cinéma, Nordisk dans Supermassive Games (Dark Pictures)

The Quarry | Official Announce Trailer | 2K 18/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En bref cette semaine :

S’il n’est pas le premier, le gouvernement britannique est bien le plus important à s’opposer aux loot-boxes. En effet, si la Belgique ou les Pays-Bas ne sont pas des marchés importants pour les plus grands de l’industrie, le marché du Royaume-Uni est beaucoup plus important, du fait en partie de sa puissance économique (5e puissance économique mondiale) et il y aurait beaucoup à perdre pour les entreprises si une action venait à être prise.En effet, pour le moment le gouvernement s’est contenté d’un simple avertissement, demandant un changement profond du milieu face aux loot-boxes. Si le marché venait à ne pas se conformer à cette exigence, le gouvernement de Whitehall a indiqué qu’il comptait agir en conséquence, à l’instar des pays du Benelux (à l’exception du Luxembourg).Si le gouvernement britannique en venait à interdire les jeux comportant des loot-boxes, il s’agirait d’une perte importante pour les éditeurs. D’autant plus qu’au niveau de l’Union-Européenne, de nombreux groupes de consommateurs dans la majorité des pays de l’Union se sont ralliés à un rapport du gouvernement norvégiens à l’encontre des loot-boxes, publié en juin dernier.De telles initiatives pourraient donc finir par arriver devant la Commission Européenne si ces groupes venaient à se rassembler autour d’une Initiative Citoyenne. D’autant plus qu’avec une potentielle action du Royaume-Uni contre les loot-boxes et les actions de certains Etats-membres à leur encontre, il est probable qu’une décision puisse finir par s’imposer au niveau européen dans la décennie à venir.Suite au succès du lancement de la série Netflix The Witcher en 2019 et de l’arrivée de plus en plus proche d’un certain Cyberpunk 2077, CD PROJEKT devenait en 2020 la première entreprise JV d’Europe, détrônant un Ubisoft mal en point en scandales et échecs commerciaux et un Embracer encore peu connu à ce moment-là. Deux ans plus tard, l’échec de Cyberpunk 2077 a eu des conséquences désastreuses sur la santé du studio polonais dont l’action a perdu 75% de sa valeur en deux ans.Alors que tout était à porté (Ubisoft ayant toujours de nombreux problèmes en interne tandis que le groupe Embracer continue de se structurer malgré sa couronne acquise sur le marché européen), CD PROJEKT a de fait tout perdu, les actionnaires réclament une sortie rapide du titre étant les premiers à avoir quitté le navire.Suite à cela, le studio dont la valeur était évaluée à plus de 40 milliards de złoty (8,37 milliards d’euros) vaut désormais moins de 10 milliards de złoty, soit moins de 2,09 milliards d’euros, comme le rapporte Business Insider Poland. Toujours selon leur rapport, le studio Techland (Dead by Dealight) serait désormais le nouveau leader du marché en Pologne.Cependant à ce sujet-là, rien n’est moins sûr, Techland n’étant pas une entreprise publique cotée en bourse. Sa valeur est ainsi estimée à 2,22 milliards d’euros, ce qui placerait Techland en position de leader dans le pays.Ces données nous permettent de mieux comprendre pourquoi CD Projekt insistait tant sur les 18 millions de ventes du jeu et avait annoncé le développement de The Witcher 4 : le but étant simplement d’attirer à nouveau les investisseurs afin de maintenir à flot le peu qui pourrait encore l’être.Aujourd’hui le danger pour le studio serait tout simplement celui d’un rachat par un autre acteur qui souhaiterait profiter de la situation, comme Microsoft l’a fait avec Activision-Blizzard mais aussi Bethesda récemment. L’affaire reste donc à suivre...Pour ne rien changer, pourquoi ne pas continuer à évoquer la thématique des rachats ? Cette fois-ci en revanche, il ne s’agit pas de suppositions puisque deux nouveaux rachats ont bel et bien été annoncés cette semaine. Le premier n’est autre que celui du studio d’animation Dynamo Pictures par Nintendo tandis que le second concerne celui de Supermassive Games, les développeurs de Dark Pictures, Little Big Planet, Until Dawn ou encore The Quarry, par Nordisk Games.Tout d’abord en ce qui concerne le rachat de Dynamo Pictures (Kingslaive Final Fantasy XV) par Nintendo, cela s’inscrit directement dans la stratégie de l’éditeur japonais visant le 7e art et une volonté assumée d’être en tête d’affiche au cinéma afin d’étendre la portée de leurs propriétés intellectuelles. Il semblerait de fait que Nintendo ne souhaite pas être dépendant d’un quelconque studio d’animation comme Universal qui produit actuellement le film Super Mario dans lequel joue Chris Pratt (Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie). une fois le rachat effectué, le studio deviendra Nintendo Pictures. Notez également qu'il n'est pas inconnu du giron Nintendo puisque c'est à eux que l'on doit le jeu Metroid: Other M.Concernant celui de Supermassive Games, on assiste à la naissance d’un “nouvel Embracer”. En effet, le groupe danois Nordisk Games s’inspire directement de la stratégie de son homologue suédois en rachetant d’abord des petits studios de renoms afin de grossir et devenir petit à petit un incontournable du milieu, l’argent étant ici tout droit tiré de film du groupe Nordisk Film (La Bande à Olsen, Queen of Hearts) dont Nordisk Games est lui-même la filiale.A ce jour, Nordisk Games possède déjà plusieurs petits studios à la grande renommé à l’instar de Mercury Steam (Metroid Dread), Avalanche Studios (Hunter: Call of the Wild), Flashbulb Studios (Trailmakers) ou encore Raw Fury (Kingdom Two Crown).- En France, Mario Strikers: Battle League Football continue de s’imposer devant Nintendo Switch Sports, Mario Kart 8 Deluxe et F1 22 versions PS4 puis PS5 comblent le top 5. Une semaine 100% sport du côté des charts françaises.- Au Japon, le classement est radicalement différent. En effet, c’est ici le pack Monster Hunter Rise + Sunbreak Set qui mène la chasse avec 44 071 ventes. Les palicos se nomment quant à eux Nintendo Switch Sports (19 527 ventes), Mario Kart 8 Deluxe (10 983 ventes), Ring Fit Adventure (9 849 ventes) et enfin KLONOA Phantasy Reverie Series (9 602 ventes) de Bandai. Côté hardware, la Switch OLED (26 257 ventes) s’impose une nouvelle fois devant ses sœurs (25 957 ventes pour la Switch, 14 029 ventes pour la Lite). La PS5 suit de près la nomade de Nintendo (12 469 ventes) tandis que la Series S (4 435 ventes) complète le top 5.- En Europe, F1 22 est en pole en ce qui concerne le classement des meilleures ventes de jeux sur le continent. La première ligne est d’ailleurs dominée par Electronic Arts qui place FIFA 22 en 2e position. Ensuite, viennent Mario Strikers: Battle league Football, GTA 5, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga au très large succès au Royaume-Uni, Nintendo Switch Sports, Red Dead Redemption 2, The Quarry, Horizon: Forbidden West et enfin Elden Ring. Notez que les ventes digitales des jeux Nintendo ne sont pas prises en compte.- Aux USA, Elden Ring garde sa couronne en juin et devient la meilleure vente de l’année dans le pays. Il est suivi par LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Mario Strikers: Battle League Football, MLB: The Show 22, Overwatch qui effectue une incroyable remontée (passant de 57e à 5e), Mario Kart 8 Deluxe? Nintendo Switch Sports, Kirby et le monde oublié, Final Fantasy VII: Remake lui aussi en pleine remontée (passant de la 159e place à la 9e) et enfin Minecraft. Côté hardware, la Switch reste la console la plus vendue en termes d’unités vendues.- Après l’intégration de Haven Studios la semaine dernière, les rangs de PlayStation continuent de grossir avec la finalisation d’un rachat très important : celui de Bungie (Destiny) pour une valeur de de 3,5 milliards d’euros.- Du côté de Microsoft, le rachat d'Activision-Blizzard fait un grand pas vers sa finalisation. En effet s'il faudra attendre encore un an avant de voir le dossier être complété au cours de l'été 2023, le rachat pourrait être approuvé par la Federal Trade Commission (FTC) dès le mois prochain. En effet, la FTC aurait obtenu l’ensemble des informations demandées au groupe ABK ainsi qu’à Microsoft selon les informations de Dealreporter. Elle disposerait donc désormais d’un délai de 30 jours pour s’opposer à l’acquisition, sinon la procédure de rachat pourra se poursuivre la FTC ne pourra plus s’y opposer.- Le DLC Sunbreak de Monster Hunter Rise s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires depuis sa sortie le 30 juin. C’est 1 million de plus que la semaine dernière.- Concernant le DLC de Cuphead, The Delicious Last Course, ce dernier a lui aussi atteint le million de ventes. Lui aussi est paru le 30 juin.- Enfin les Tortues Ninja font elles aussi l’actualité puisque le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge s’est lui aussi vendu à un million d'exemplaires. Le jeu est quant à lui en vente depuis plus d’un mois.