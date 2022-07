Sortez vos micros, Let's Sing presents ABBA arrive sur Nintendo Switch

Let's Sing ABBA - Teaser Trailer 19/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Faites chauffer votre voix et apprêtez-vous à retourner dans les années disco avec Let's Sing presents ABBA ! Le jeu de karaoké, que l'on ne présente plus, va s'attaquer à un autre monument de la chanson après Queen en 2020 : ABBA, le groupe de pop suédois le plus connu de tous les temps.Au programme évidemment les classiques du groupe, à commencer par Waterloo qui a permis aux 4 artistes de remporter le Concours Eurovision de la chanson en 1974 ! Mais également Money Money Money, Mamma Mia et évidemment Dancing Queen ! Les classiques côtoieront des chansons issus du dernier album du groupe, Voyage.Voici quelques captures d'écran pour commencer à nous replonger dans l'univers du groupeLe jeu arrivera sur Nintendo Switch à la fin de l'année 2022. Juste assez pour nous laisser le temps de réviser nos classiques !