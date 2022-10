Test de Let's Sing presents ABBA : Mamma Mia les suédois sont de retour !!

Un titre pour les fans avant tout !

31 titres balayant le répertoire de ces faiseurs de tubes. Ce Let’s sing reprend les principaux hits du groupe ainsi que le plus récent “I Still Have Faith In You”, premier single de leur dernier album “Voyage”. C’est bien, mais peu à la fois car il ne faudra pas espérer débloquer le moindre titre bonus.

Si les refrains sont bien connus, divers passages se montrent beaucoup plus délicats. Relativement court, chaque titre est assez rythmique et il faut parfois bien travailler son phrasé et sa tonalité. Les fans ont donc un large avantage. Toutefois, chaque chanson intégrée dans le jeu peut être réécoutée de manière libre via le mode Jukebox, à condition de la débloquer.

Les textes sont compréhensibles même pour un niveau d’anglais faible. Mais cela reste de l’anglais chanté uniquement, ce qui potentiellement exclut le jeune public alors que le design très cartoon viking des avatars leur correspond. La cible privilégiée de cet opus ABBA reste donc essentiellement adulte, bercée par ces tubes des années 70.

Cependant on regrette une absence de prise de risque du studio de développement. Il nous propose un copier/coller de l’édition Queen ou des éditions annuelles de variétés avec juste un calibrage des nouvelles chansons. Si l’attrait principal pour nous était de pouvoir chanter sur les tubes d’ABBA, les évolutions restent vraiment très rares. C’est propre, soigné, globalement efficace, mais toujours pareil, notre ressenti après avoir pris en main ce nouveau titre.

Les Let’s Sing s'enchaînent et se ressemblent tous

La mécanique grand public de Let's Sing est bien huilée : on choisit un mode parmi 6 (le jukebox étant un mode d’écoute, on le classe à part), on sélectionne sa chanson classée selon un niveau de difficulté allant de un à cinq étoiles. Vous chantez et celui qui marque le plus de points remporte la victoire. Ces points remplissent une jauge qui vous permettra de grimper de niveau,pour aller jusqu’au niveau 25 max. Lors des passages de niveau, vous serez amené à débloquer quatre playlists pour un mode dédié ou divers objets de customisation de vos avatars, souvent inspirés par les tenues réellement portées par le groupe sur scène. Le potentiel du jeu s’épuise vite, seul votre amour pour le groupe vous poussera à le ressortir plus ou moins régulièrement.

Comme tout logiciel de karaoké, les paroles sont affichées en bas de l'écran. Une barre défile pour vous indiquer à quel moment chanter et vous permettre de visualiser votre progression. Les paroles sont également indiquées sur la barre représentant la hauteur de voix à atteindre et les syllabes. Selon les modes, il faut tenir compte en plus du code couleur, précisant qui doit chanter à tour de rôle ou simultanément. C’est un gameplay relativement permissif car même en cas de cafouillage ou non respect des paroles, si la hauteur des notes est correcte, vous marquez des points.

Qui dit Switch, dit mode portable. Vous vous doutez qu’il a un intérêt limité. Il se joue avec micro-casque. on peut faire une partie solo avec des IA, ou participer à des parties en ligne. Ce mode, nommé ici World Contest, est désormais un indispensable depuis que l’on a connu le confinement. Mais le concept du karaoké est d’abord de chanter devant un public ou à plusieurs devant sa télévision. Hormis le mode Legend qui se joue uniquement en solo, il est préférable de jouer en mode docké.





Cela signifie aussi que la Lite n’est pas la plus adaptée. Elle ne dispose que d’un port USB-C ce qui ne correspond pas aux micros. L’application est alors indispensable. Il n’est pas possible de brancher plus de deux micros en même temps. La parade est donc d’utiliser l’application Let’s Sing Mic, transformant votre smartphone en micro compatible pour jouer à plus de deux. Hélas, nous n’avons pas noté de progrès notables de compatibilité depuis l’épisode Queen, dernier en date. Le smartphone se montre plus sensible que le micro, prévoyez donc de vous espacer un peu plus d’un porteur de téléphone pour ne pas subir un parasitage accidentel des voix.

Quel que soit le périphérique utilisé, la détection de la voix est d'un bon niveau. Le jeu semble cependant un peu plus tolérant vis-à-vis des voix graves par rapport aux voix aiguës dans la prise en compte de la hauteur des notes.

Quelques bémols techniques

On va parler des déceptions, qui sont majoritairement techniques. D’abord, on va râler sur le niveau de l’IA ne donnant jamais vraiment l’impression d’avoir un véritable opposant pour nous stimuler. Ensuite, il y a des défauts d’affichage. Certains textes, notamment dans le mode Feat, deviennent tellement imposants qu’on ne voit plus les lignes de hauteur de voix, compliquant inutilement le gameplay.

A cela s’ajoute le manque d’indications visuels pour nous alerter qu’un passage très rapide arrive bientôt, c’est un gameplay poussant clairement à apprendre par cœur.

La véritable déception reste visuelle. Est-ce par choix de rester dans un volume limité de données pour tenir sur une petite cartouche ou ne pas prendre trop de temps à télécharger ? On ne peut que regretter des images fixes et des pochettes type 45 tours bien trop pixelisées à notre goût. Un effet visuel très Wii qui dénote avec la résolution 1080p. Les clips en arrière-plan s’appuient sur des enregistrements anciens et ne semblent pas avoir été remastérisés. Mais cela reste moins perturbant car vous êtes concentré sur l’interface du jeu et les textes sont eux bien visibles.