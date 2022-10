Test de Lego brawls, plutôt marcher sur un Lego !

Ça ne casse pas des briques

LEGO Brawls - Announcement Trailer - Nintendo Switch 10/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lego Brawls est un jeu de combat en arène. Pour marquer des points, on affronte ses adversaires tout en jouant les objectifs qui diffèrent selon les stages. Les matchs se font à 8 combattants et proposent de la coopération ou non. Jouable uniquement en versus, en ligne ou en local, le titre ne possède pas de mode histoire. On avoue être un peu déçu, surtout quand on connait la qualité de certains titres Lego. Il aurait été sympathique d’avoir une petite trame humoristique entre deux combats.L’écran d’accueil ne propose que quatre modes : le mode Bagarre pour lancer une partie rapide, le mode Fête pour jouer avec des amis en ligne ou en local et le mode Bagarreurs pour créer son combattant et ainsi l’ajouter à un roster vertigineux de 200 personnages. Le mode Collection permet de regarder son avancée sur un tableau listant les personnages et armes débloquées. Vous l’aurez compris, Lego Brawls ne brille pas par sa variété de modes de jeu. Mais il se démarque probablement par un gameplay aux petits oignons et un équilibrage exemplaire ? Petit spoiler : non.Le combattant ne possède aucune variation de coup, il est donc impossible de faire le moindre combo. On se retrouve avec un personnage qui tape toujours de la même manière, peu importe l’arme. Et même si des bonus apparaissent de temps à autre sur la carte pour donner des objets puissants, on se retrouve vite à tourner en rond dans un gameplay beaucoup trop simpliste.Les bonus sont des caisses à collecter, on y trouve des armes offensives ou défensives, cela permet d’ajouter un peu de variété au gameplay qui, comme mentionné au-dessus, en manque cruellement. Le problème c’est que certains bonus sont beaucoup trop puissants et qu’une simple arme peut complètement bouleverser l'issue du match sans la moindre réponse possible, c’est terriblement frustrant.Les objectifs, même s’ils sont multiples, reviennent en boucle puisqu’une partie dure environ cinq minutes et que les matchs s'enchaînent rapidement. Parmi ces derniers, on retient surtout le mode "Capture de point" dans lequel on est 4 contre 4 dans une grande arène qui permet à deux équipes de se disputer une zone. Celle qui reste le plus longtemps au-dessus gagne la partie. Puis le mode Free 4 Brawl qui est un chacun pour soi, le dernier debout remporte la victoire.Là où le jeu est un peu plus intéressant, c’est sur son système de Season Pass complètement intégré au jeu. Pour résumer un peu mieux la chose, il possède 14 thématiques dont 4 licences : Jurassic World, Monkie Kid, Ninjago et Vidiyo. Les développeurs affirment qu’il y a plus de 77 000 milliards de combinaisons possibles pour customiser son combattant de brique. De notre côté, on regrette un peu de ne pas avoir de licences comme Star Wars ou Marvel, mais on imagine sans mal les problèmes de droit que ça soulève.Pour débloquer les personnages, il faut sélectionner un thème qui se déroule au fur et à mesure des combats menés pour proposer de nouveaux accessoires, de la même manière que dans Fortnite, plus on prend de niveau plus on débloque les personnages. Pour le reste, si vous n'êtes pas collectionneur, cela risque de représenter un intérêt minime.Si vous êtes amateur de l'univers Lego, vous serez ravis par ses graphismes esthétiquement fidèles à ce que propose la licence, de plus il vous plaira de découvrir les quelques références disséminées ça et là. Allant du médiéval au futuriste en passant par le western et les pirates, les arènes et personnages sont réussis.