Premier DLC pour Mario Strikers Battle League : deux nouveaux personnages, un stade et des équipements dispo ce vendredi 21 juillet

Mario Strikers: Battle League Football - Vague 1 19/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les deux nouveaux personnages que vous allez pouvoir découvrir sont Daisy et Shy Guy. Daisy se caractérise par un profil plutôt technique, tandis que Shy Guy est un personnage moyen. Découvrez tout cela dans la bande-annonce mise en ligne par Nintendo plus tôt dans la journée :En plus de ces deux nouveaux personnages, ce premier DLC du jeu nous proposera un nouveau Stade, Ruines du désert, et un nouveau set d'équipements.A lire aussi : notre test de Mario Strikers Switch En 2022, deux autres vagues de DLC seront proposées par Nintendo, on ignore si la configuration des ajouts sera toujours la même, Nintendo se limitant pour l'heure à des encarts vides auréolés d'un énorme point d'interrogation :Nul doute que ce premier ajout réjouira les fans du jeu, nombreux sont ceux qui trouvent le jeu encore un peu vide mais gageons qu'à l'instar d'un Splatoon, Nintendo saura bientôt nous rassurer avec, d'ici la fin de l'année, deux nouvelles mises à jour en complément de celle que nous pourrons découvrir ce vendredi.La mise à jour sera disponible via l'eShop de la Switch, ce vendredi 21 juillet 2022, gratuitement, pour tous les possesseurs du jeu. Vous pouvez d'ailleurs venir chercher des compagnons de jeu sur notre serveur Discord , où le canal #mario-strikers vous attend !