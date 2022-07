Test de Mario Strikers: Battle League Football : droit au but !

Après le tennis et le golf, Mario de retour au foot !

Une seule règle : pas de règle !

Une carrière solo délaissée au profit du collectif

Mario et ses amis ont déjà été très sollicités sportivement sur Nintendo Switch : tout d’abord avec Mario Tennis Aces puis avec Mario Golf: Super Rush, sans oublier les Jeux Olympiques de Tokyo, les amis n’ont pas vraiment eu le temps de se reposer jusqu'ici !Les voici désormais sur un terrain de foot pour un nouveau jeu qui s’éloigne totalement d’une simulation sportive à la FIFA pour laisser place à un exutoire comme les joueurs l’attendaient depuis près de quinze ans !Car les plus jeunes ne s’en souviennent peut-être pas mais Mario Strikers: Battle League Football est le troisième titre d’une série déjà bien connue qui a commencé en 2005 sur Nintendo GameCube avec Mario Smash Football. À peine deux ans plus tard, Mario Strikers Charged Football débarque sur Wii avec un univers encore plus déjanté et un mode de jeu en ligne très populaire.Confiée au studio canadien de Next Level Games, à qui nous devons également Luigi’s Mansion, la série bénéficie d’un passe-droit pas comme les autres : la bonne humeur propre au Royaume Champignon laisse ici place à des tacles glissés, des moqueries et autres coups bas. Le tout est emballé dans une ambiance légèrement vulgaire et violente à laquelle nous ne sommes pas habitués dans un jeu Nintendo.Pendant ces quinze années d’absence, beaucoup a été dit sur la série et quelques rumeurs laissaient entendre que Nintendo n’avait pas apprécié le côté un peu trash de l’épisode Wii et que plus jamais nous ne retrouverions Next Level Games aux manettes d’un jeu Mario Strikers.Début 2022, c’est lors d’un Nintendo Direct exceptionnel que les fans ont découvert avec surprise le retour de la saga dans un jeu intitulé Mario Strikers: Battle League Football. Le jeu garde évidemment ce qui a fait le succès de la série mais quelques nouveaux éléments viennent agrémenter cet épisode Switch.Si le mot “Football” se retrouve dans le titre de Mario Strikers: Battle League Football, il faut cependant tout de suite mettre une chose au clair : à part le fait de devoir marquer davantage de buts que l’équipe adversaire, les règles du football sont très anecdotiques dans le jeu.Ici, deux équipes de quatre joueurs, plus leur gardien contrôlé par la console, s’affrontent sur un terrain type futsal. À vous d’enchaîner les passes entre vos coéquipiers pour ensuite frapper au but et espérer déjouer l’attention de la défense adverse et de son gardien. Pour y parvenir, tous les coups sont permis : à vous de jouer des épaules ou bien à tacler, salement ou non, vos adversaires pour leur subtiliser la balle.Aucun carton jaune ou rouge, aucun hors-jeu ou corner sifflé. Le seul danger ? S’en prendre à un joueur sans ballon permet à vos adversaires de récupérer un objet bonus : un champignon pour aller plus vite, une carapace pour faire trébucher vos adversaires, une bombe, une banane… Bref, que des objets que les amateurs de Mario Kart reconnaîtront sans soucis et qui pourront faire la différence lors d'un match serré !L’hyperfrappe et sa patte graphique légendaire est aussi de retour ! Auparavant limitée aux capitaines d’équipes, cette frappe imparable est désormais accessible à tous les membres, pour peu que vous ayez pu vous saisir auparavant d’un orbe spécial. Évidemment, il faudra aussi que vous ayez eu le temps de charger votre frappe suffisamment longtemps, sans vous faire tacler par l’équipe adversaire, et que ayez pu viser correctement les zones pour faire le tir parfait. Un tel tir vous permet de marquer immédiatement deux points. Chaque personnage possède son propre style d’hyperfrappe qui viendra dans tous les cas perturber l’équipe adverse. De quoi totalement bouleverser un match !Comme dans tout jeu sportif où se retrouvent Mario et ses compagnons, c’est le contenu qui dicte la réussite ou non du titre. Et si Mario Strikers: Battle League Football n’est pas forcément radin en termes de contenus, force est de constater que Nintendo continue la recette des jeux sportifs précédents : un contenu solo limité pour mettre l’accent sur le mode en ligne, qui nécessite évidemment un abonnement Nintendo Switch Online.Concrètement, le mode solo se limitera à quelques championnats à la difficulté croissante où vous devrez faire face à l’ordinateur dans le but d’obtenir un maximum de pièces permettant ensuite de débloquer quelques accessoires cosmétiques qui permettront d’optimiser les performances des différents personnages jouables.D’ailleurs, concernant le casting, il se limite pour le moment à dix personnages jouables. Le compte n’y est clairement pas mais Nintendo a promis d’agrémenter le jeu de nouveaux personnages jouables au fil de mises à jour distribuées gratuitement dans les prochains mois. Un jeu distribué en kit pour maintenir l’intérêt des joueurs sur une plus longue période. Cela ne fonctionne pas à tous les coups !Direction donc le mode en ligne et plus particulièrement le mode “Club Strikers” où vous allez pouvoir créer votre propre club de football (en choisissant le nom du club, son stade, ses couleurs, son blason et son esprit de jeu), ou bien en rejoindre un. Un système de saison permet de se faire affronter différents clubs entres eux au sein d’une ligue. Si vous vous classez dans le top de votre poule, vous montez en rang et ainsi de suite. Les saisons permettent également d’obtenir des points permettant de débloquer des versions améliorées des stades. En multijoueur, il sera possible de rejoindre des amis ou bien de jouer à plusieurs en local ou en ligne, jusqu’à 4 : vous contrôlez alors un seul membre de l’équipe chacun. Rendez-vous sur le Discord de PN pour découvrir comment rejoindre le club officiel Puissance Nintendo !Véritable nerf de guerre du jeu, le mode en ligne est évidemment intéressant et réussi tant sur les performances que sur son système de matchmaking. Il est également compatible avec le système de chat vocal de la Nintendo Switch.