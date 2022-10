Shadowrun Trilogy sort en version physique sur Switch

L'éditeur ParadoxInteractive et les développeurs Harebrained Schemes et Codeglue nous ont proposé en juin 2022 le portage de trois jeux de rôle tactiques cultes se déroulant dans un futur dystopique cyberpunk dans lequel la magie s'est réveillée, ramenant à la vie des créatures mythiques. Un univers bien connu des rôlistes car le jeu de plateau existe depuis une trentaine d'années (nous n'avons jamais eu personnellement l'occasion d'y jouer cependant). C'était donc l'occasion de relancer l'intérêt autour de cette franchise en la transposant sur jeu vidéo et permettant d'éviter aux novices une longue préparation pour mettre en place tout le matériel autour d'une table, même si la saveur sera indubitablement différente. Quelque soit la qualité d'un portage d'un jeu de rôle sur console ou PC, on ne retrouvera jamais les mêmes sensations du jeu d'origine en boite, surtout si vous avez la chance de jouer avec un maître de jeu chevronné.





Les trois titres sont les suivants :



Shadowrun Returns

L'univers unique de Shadowrun, mélange de cyberpunk et de fantaisie, est devenu un véritable classique depuis sa création il y a plus de 30 ans. Il y a près de 10 ans, le créateur Jordan Weisman a retrouvé le monde de Shadowrun, modernisant ce classique sous la forme d'un jeu de rôle tactique au tour par tour pour un seul joueur. Dans la ville de Seattle, à la poursuite d'un mystérieux tueur, vous suivez une piste qui mène des bidonvilles les plus sombres aux mégacorporations les plus puissantes de la ville. Vous devrez faire preuve de prudence, demander l'aide d'autres shadowrunners et maîtriser les puissantes forces de la technologie et de la magie pour sortir indemne des ombres de Seattle.

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut

En 2012, la magie a réapparu dans notre monde, réveillant de puissantes créatures légendaires. Parmi eux, le dragon Feuerschwinge, qui surgit sans crier gare des montagnes d'Allemagne, semant le feu, la mort et la destruction. Lorsque les forces allemandes finirent par l'abattre, cette victoire fut nommée « Dragonfall ». Nous sommes en 2054, 42 ans plus tard, et le monde a changé. Les progrès technologiques ont brouillé la frontière entre l'homme et la machine. Elfes et trolls évoluent parmi nous, d'impitoyables multinationales saignent le monde à blanc et le règne de terreur de Feuerschwinge n'est plus qu'un lointain souvenir. L'Allemagne est divisée. Un régime d'anarchie installé, connu sous le nom d'« État de flux », contrôle Berlin. Là-bas, le pouvoir est éphémère, tout est permis et les relations peuvent faire la différence entre succès et famine.

Pour votre équipe de shadowrunners, il n'y a pas meilleur endroit pour s'en mettre plein les poches. Aujourd'hui, une nouvelle menace se profile, qui pourrait entraîner un chaos sans précédent. Et votre équipe se trouve du mauvais côté d'une conspiration mortelle. Un seul indice : des murmures sur Dragonfall. Des rumeurs selon lesquelles Feuerschwinge serait encore en vie, attendant le bon moment pour effectuer son retour...

Une petite vidéo de gameplay de cette édition partagée par NintendoGalaxy :



Shadowrun Hong Kong - Extended Edition

Une petite vidéo de gameplay partagée par NintendoGalaxy :





HONG KONG. Une escale stable et prospère dans une mer de chaos, de guerre et d'agitation politique. La zone franche de Hong Kong est une terre de contrastes : centre d'affaires parmi les plus prospères du Sixième Monde, elle abrite aussi une zone urbaine des plus dangereuses. Un pays de lumières, de tours rutilantes et d'esprits agités où tout est à vendre.

En tant qu'ancien détenu vivant à Seattle, vous essayez de gagner honnêtement votre vie, mais lorsque votre père adoptif vous supplie de le rejoindre en Chine, les choses tournent mal et vous découvrez que la police veut vous arrêter. En vous abattant à vue ! Formez votre équipe de Shadowrunners, des mercenaires à forte personnalité qui se battent en utilisant des pouvoirs mystiques ou techniques, et prenez votre revanche face aux grandes entreprises et à la police. Grâce à l'exploration en temps réel et à l'action au tour par tour, vous affronterez des conspirations mortelles, la cupidité des entreprises, les Triades, la ségrégation sociale et les guerres de gangs.

Ça tourne bien sur Switch ?

Si cette trilogie fait la joie des joueurs des grosses consoles puissantes de la concurrence, est-ce que cela tourne correctement sur Switch ? Oui, mais clairement moins bien. L'avantage est de pouvoir y jouer en mode nomade, et cette possibilité n'a pas de prix au regard de la profondeur de jeu dont il sera difficile de se détacher si vous êtes fans du genre, mais les limitations sont clairement évidentes.





Attention cependant, c'est un titre où il faut lire beaucoup, beaucoup de textes, sans aucun doublage vocale, textes uniquement en anglais. On avait écho d'une traduction française de la part de fans depuis 2015, dont nous n'avons plus de nouvelles depuis 2020 (les deux tiers de Dragonfall Director's Cut étaient traduits), et ce travail non officiel ne pouvait que patcher la version PC. Comme le scénario est d'un très bon niveau et la narration d'une grande qualité, si vous ne maîtrisez pas un minimum la langue de Shakespeare, vous risquez d'être en difficulté pour comprendre tous les détails de cet univers. Bon point cette lecture est bien visible, même en mode portable, pas la peine de sortir une loupe à cause d'une taille de police inadaptée, cela passe également sur l'écran de la Switch Lite. La Switch Oled sera tout de même la console la plus confortable pour accueillir cette trilogie cependant. Les joueurs endosse le rôle d'un Shadowrunner (quelqu'un qui peut faire n'importe quel travail louche sans que sa présence ne soit connue) pour joindre les deux bouts dans un monde qui mêle cyberpunk et magie de manière passionnante. Vous accomplirez des quêtes, combattrez des ennemis dans des affrontements frénétiques mais stratégiques, et ferez des choix qui détermineront le déroulement de l'histoire, avec de nombreux rebondissements tout au long de votre aventure. Chaque jeu reprend un gameplay similaire donc si vous accrochez au premier, vous aimerez les autres.

Si vous avez déjà joué à des RPG tactique au tour par tour, vous ne serez pas dépayser, en particulier si vous êtes fans de la série X-COM dont le gameplay s'en rapproche grandement. Sur une grille de carreaux, les joueurs déplacent les membres de leur groupe sur le champ de bataille, essaient de les garder à couvert, puis effectuent des actions pour attaquer les ennemis, poser des pièges ou améliorer leurs alliés. Avec plusieurs classes proposées qui apportent avec elles une variété de forces, de faiblesses et de capacités spécialisées, il y a beaucoup de choses à jouer pour s'assurer que chaque affrontement a beaucoup de nuances stratégiques. Le jeu reste malgré tout simple tout en ayant suffisamment de profondeur, ce qui rend les batailles de qualité sans avoir à gérer des tonnes de paramètres qui mettent hors-jeu les joueurs plus novices.





Vous pouvez personnaliser dès le départ votre personnage avec différentes races et classes (un Street Samurai qui agit comme une sorte de guerrier, un Mage qui se concentre sur la magie, et un Decker qui est particulièrement efficace dans la Matrice), et vous aurez le choix dans un large éventail de membres du groupe pour vous rejoindre dans votre voyage, un système d'amélioration qui vous permet de peaufiner tous les aspects du style de jeu de votre personnage, et trois aventures de taille importante dans lesquelles vous pouvez vous embarquer, les deux plus récents proposant un univers beaucoup plus grand que le premier. Autant dire que cette trilogie vous emmène à passer des dizaines d'heures pour chaque opus, c'est clairement un titre à acquérir en connaissance de cause et si vous avez déjà un paquet de jeux en retard, cela risque d'empirer avec celui-ci. Magie et technologie se marient bien. La magie permet d'exploiter les éléments pour endommager vos ennemis ou renforcer les statistiques de vos alliés, tandis que vous pouvez vous connecter à un environnement cybernétique nommée la Matrice pour combattre des ennemis ou interférer avec le monde réel. Cela introduit de nouvelles mécaniques de combat basées sur l'utilisation des programmes et des ESP pour attaquer, tandis que Shadowrun Hong Kong introduit également des éléments furtifs et un mini-jeu de piratage dans l'environnement cybernétique.

Les commandes répondent bien mais si le jeu est jouable sur Nintendo Switch, sa sortie fut accompagnée d'un important lot de bugs (freeze, coupures de son, bégaiement d'images).....qui n'existaient pas sur les autres portages. On espère que des patchs ont depuis pu corriger l'ensemble des problèmes, on n'a pas eu trop de nouvelles à ce sujet.

Limited Run Games ouvre les précommandes de la version physique

Avec une telle richesse, le poids total du jeu n'est cependant pas très important (1527 Mo) et peut donc se loger dans une cartouche pas trop couteuse. Cela aide donc à pousser la sortie d'une édition physique afin de permettre aux amateurs du genre de préserver une édition pendant de longues années.





Comme d'habitude, Limited Run Games nous propose deux éditions : l'une standard à 39,99 $, l'autre collector à 84,99 $, avec son poster, son steelbook, son pin's, sa bande-son sur CD et son boitier exclusif.



Les précommandes sont ouvertes dès à présent et ce, jusqu'au 30 octobre 2022. On se regarde la bande-annonce du titre :



Shadowrun Trilogy est une très grosse compilation qui vous occupera pendant des dizaines d'heures et est un must have pour les fans de jeux à la XCOM. Si le titre a profité de quelques patchs et que vous êtes bon en anglais, c'est une pépite dans son genre. On ne peut que saluer les efforts pour le porter sur la console Nintendo. N'oubliez pas de lever votre nez de temps en temps de votre écran pour ne pas manquer votre station si vous y jouez dans les transports !





