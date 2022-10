La Paris Games Week de retour du 2 au 6 novembre avec Nintendo, Sony et Microsoft

À vos manettes !

Après deux années sous cloche suite à la pandémie du Covid-19, les plus grands évènements réunissant des dizaines de milliers de personnes sont de retour un peu partout dans le monde. En novembre prochain, ça sera au tour de la Paris Games Week de faire son comeback !Du 2 au 6 novembre 2022, le plus grand salon du jeu vidéo s'installera de nouveau Paris Expo Porte de Versailles pour permettre à ses visiteurs de venir découvrir les nouveautés et les jeux à venir sur nos consoles dans les prochains mois.Les organisateurs ont officialisé ce matin le retour des trois grands constructeurs de consoles de jeux vidéo : Nintendo, Microsoft et Sony auront bien chacun leur propre stand lors de l'évènement. De quoi satisfaire le plus grand nombre de fans !Du côté de Nintendo, un stand important devrait permettre d'y retrouver les sorties récentes de la consol comme Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3 mais aussi les jeux qui sortiront d'ici la fin octobre comme Bayonetta 3 et Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope. Les tournois Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3 devraient aussi être de la partie.Quant aux sorties à venir, le mystère est entier sur leur présence ou non au salon : est-ce que Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, attendus pour le 18 novembre, y seront jouables sous une version démo ? Impossible de savoir pour le moment et il faudra patienter encore quelques semaines pour voir ce que communiquera Nintendo à ce sujet.Rendez-vous du 2 au 6 novembre à la Paris Games Week !