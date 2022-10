PlatinumGames lance la série de blogs de développement Bayonetta 3

Le nom de ce blog « Umbran Studies » a été emprunté au « livre de tutoriels » du même nom qui peut être consulté à tout moment dans le jeu.

Bayonetta 3 - La sorcière fait son retour cet automne ! (Nintendo Switch) 10/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu Bayonetta 3, prévu pour le 28 octobre, ne se fait pas oublier. En effet, moins d’un mois avant la sortie du jeu l’équipe de PlatinumGames et surtout le directeur du jeu Yusuke Miyata nous partagent leurs impressions et diverses informations sur le jeu.Ce premier blog de développement rédigé par Yusuke Miyata lui-même, le directeur de Bayonetta 3, n’est qu’une introduction au blog en lui-même. Nous allons donc devoir suivre au fur et à mesure l’avancée de celui-ci afin d’y découvrir des informations et des images du jeu inédites.Vous pouvez lire le premier épisode du blog ici En attendant la sortie de Bayonetta 3 le 28 octobre, n’oubliez pas la sortie en version physique de Bayonetta en France la première quinzaine d’octobre sur le My Nintendo Store afin de vous lancer dans l’aventure