Skyrim Anniversary semble rencontrer des problèmes de performances

Nous vous l’annoncions plus tôt dans la semaine The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary a débarqué sur la console de Nintendo. Mais il semblerait que l’extension proposée par Bethesda rencontre des soucis de performances en jeu.Certains joueurs se plaignent de fréquences d’images, notamment des sauts et des fréquences d’images qui chutent. D’autres ont rencontré des plantages du jeu en pleine session. Voici un aperçu de l’une des vidéos qui explosent sur le subreddit Nintendo Switch en ce moment :Seuls les joueurs ayant installé la version Skyrim Anniversary rencontrent des soucis techniques, nous vous suggérons de garder la version classique du jeu tant que Bethesda n’aura pas proposé de patch afin de retrouver un jeu avec une technique appréciable. Donc pour profiter des donjons, des boss, des armes et des sorts ainsi que de la pêche il faudra être patient.N’hésitez pas à lire notre test de The Elder Scrolls V : Skyrim