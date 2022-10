Les images de No Man's Sky pour Nintendo Switch ont fuité en ligne

No Man’s Sky est un portage Nintendo Switch ambitieux que tout le monde est impatient de voir. Le jeu original, qui a été lancé en 2016, ne fonctionnait pas particulièrement bien sur la PlayStation 4 à l’époque, car il s’agissait d’un jeu d’une si grande taille, donnant aux joueurs la possibilité d’explorer des centaines de planètes créées de manière procédurale, pleines de dangers mortels et de formes de vie intrigantes tout en recherchant et en récoltant des ressources. Découvrez les images divulguées par le compte Twitter de Nintendo Legacy pour No Man’s Sky ci-dessous, et comme toujours, il faudra attendre les critiques.Prêt pour votre voyage interplanétaire ? No Man's Sky vous attend dès le 7 octobre sur Switch.