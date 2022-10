Pokémon Épée et Bouclier : Étharnatos chromatique désormais distribué chez Micromania

Après 3 ans de bons et loyaux services, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier s'apprêtent à prendre leur retraite et laisser la place dès le 18 novembre à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, toujours sur Nintendo Switch.Avant cela, The Pokémon Company et ses partenaires multiplient les distributions depuis cet été : des distributions en ligne et une triple distribution de Pokémon fabuleux chez Micromania. C'est de nouveau vers Micromania qu'il faudra se tourner pour obtenir cette fois-ci un Éthernatos chromatique.La distribution de code a commencé officiellement le samedi 1 octobre mais les boutiques ne devraient être prêtes que ce lundi 3 octobre 2020. Pas besoin de vous presser chez votre Micromania préféré : la distribution est prévue pour se terminer le 17 novembre prochain, juste avant la sortie de la nouvelle génération de jeux Pokémon.Une fois le code obtenu, il vous faudra vous rendre dans votre jeu Pokémon Épée ou Poképon Bouclier puis dans le menu Cadeau Mystère puis dans l'option "Via Code" pour renseigner le fameux code. Vous obtiendrez alors un magnifique Éthernatos tout de rouge vêtu, disposant d'un niveau 100.