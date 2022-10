Petit Dej PN du lundi 3 octobre : du matériel, du Super Nintendo World, des jeux de fans

Le film d'animation Super Mario Bros. tease quelques figurines en provenance de Jakks Pacific.

Sur les pages d'Amazon America, quatre fiches viennent d'apparaître indiquant l'arrivée prochaine de figurines en provenance du prochain film Super Mario Bros sortant le 7 avril 2023 aux USA et le 28 avril 2023 au Japon.





Pas d'image pour le moment partagée mais quelques indications sur la taille et le degré d'articulations permises par ces figurines. Nous aurons donc Mario, Luigi, Bowser et Toad. On ne sait pas s'il y en aura d'autres, mais c'est ce qu' Amazon a listé pour l'instant.

Pas la peine de chercher à les précommander pour le moment, car si les pages sont créées, rien n'est accessible. On notera juste un bug avec une date de disponibilité au 1er octobre 2022 pour les trois autres figures alors que Bowser est daté pour le 26 février 2023. Il n'y a plus qu'à attendre les visuels désormais.





On rappelle que Mattel semble également travailler sur les produits du film Super Mario - avec un listing Amazon en août suggérant qu'un set UNO du film Mario est en préparation.





Les fans de Super Mario auront enfin un premier aperçu du film d'animation Super Mario Bros. dans une bande-annonce spéciale qui sera présentée en avant-première au Comic-Con de New York le 6 octobre (c'est-à-dire au cours de cette semaine). Chris Pratt, la voix de Mario, l'a déjà vu et s'est dit "époustouflé", mais cela reste de la promo, le contraire aurait été étrange. En début de semaine, un compte Twitter de Super Mario Movie, vide mais vérifié, a également été repéré. Il compte déjà plus de 15 000 abonnés.

Charts Japon : Splatoon 3 encore et toujours

C'est un raz de marée Splatoon 3 au Japon avec 301 000 ventes encore écoulée cette semaine. Alors qu'on aurait pu penser que les achats autour de ce titre commencent sérieusement à se tasser, Splatoon 3 continue à se vendre par palette.





Les derniers classements des ventes de logiciels et de matériel de jeux vidéo en version physique au Japon pour la semaine du 19 septembre 2022 au 25 septembre 2022 ont été publiés par Famitsu. Le jeu le plus vendu est Splatoon 3, qui s'est écoulé à 301 845 exemplaires physiques supplémentaires, la famille des consoles Nintendo Switch ayant vendu 86 572 unités de plus. Le nouveau jeu Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival de Bandai Namco est entré dans le classement des logiciels à la deuxième place, avec 31 085 unités vendues.







Voici ce fameux top des jeux les plus vendus au pays du soleil levant. On rappelle que la donnée entre parenthèses correspond au cumul des ventes depuis le lancement du produit.



1 - [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 301,845 (2,743,135)

2 - [NSW] Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival (Bandai Namco, 22/09/22) - 31 085 (Nouveau)

3 - [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 18/02/22) - 10 263 (81 479)

4 - [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) - 9 617 (4 847 032)

5 - [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) - 8 829 (2 801 507)

6 - [NSW] Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 15/09/22) - 8 554 (152 390)

7 - [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 29/04/22) - 8 538 (740 713)

8 - [NSW] The DioField Chronicle (Square Enix, 22/09/22) - 6 415 (Nouveau)

9 - [PS4] Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 15/09/22) - 5 642 (53 742)

10 - [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 5 079 (4 981 611)

Top des ventes de matériel 1 - Switch OLED - 55 646 (2 678 496)

2 - Switch - 26 944 (18 719 387)

3 - PlayStation 5 - 26 380 (1 684 810)

4 - Xbox Série S - 11 635 (190 092)

5 - Switch Lite - 3 982 (4 895 210)

6 - PlayStation 5 Digital Edition - 3 142 (270 393)

7 - Xbox Series X - 544 (160 335)

8 - New 2DS LL (y compris 2DS) - 41 (1 188 750)

9 - PlayStation 4 - 10 (7 819 882)







Comme on peut le voir, la PS4 quitte peu à peu le marché alors que Microsoft rame toujours pour s'imposer sur le marché japonais.

Le Super Nintendo World a une nouvelle enseigne au-dessus de son entrée à Hollywood. La construction du Super Nintendo World à Universal Studios Hollywood se poursuit et de nouvelles images partagées par WDW News Today permet de voir qu'un nouvel écriteau a été placardé au-dessus de l'entrée du parc, toujours fermée.





S'il n'y a pas de retard, le parc ouvrira ses portes courant 2023 et vous pourrez alors emprunter le tunnel (en cours de réalisation) pour découvrir ce parc. Si vous êtes actuellement de passage dans le secteur, le tunnel du Super Nintendo Wordl n'est pas très loin de l'attraction Transformers : The Ride 3D.



C'est une trouvaille qui permet de faire le lien dans l'importance période de transition entre le GameCube et la Wii. Le menu original de la version 0.1 Wii a été découvert après l'énorme fuite de Nintendo en 2020. On s'est demandé quand et où Nintendo utilisait ce menu à des fins de test, et la réponse est peut-être donnée à présent , via un kit de développement TDEV GameCube découvert, utilisant exactement le même menu.

New Nintendo leaks. This time around there is a full Pokemon Sun and Moon repo dating from 2014-2017, as well as files for the RVT-NDEV (a Wii development system). There are also three zips labelled as "ios-releases". pic.twitter.com/zffG2juXUH — Forest of Illusion (@forestillusion) October 17, 2020 The first Wii menu (Ver.0.1) was discovered within the leak and was compiled by RedBees! As you can see, it's pretty barebones with the menu only having 5 options, a splash screen showing a Wii, an error message, and a loading disc screen. pic.twitter.com/f1pTqJZaFU — Forest of Illusion (@forestillusion) October 19, 2020

Si pour le moment l'auteur de cette découverte a tenu a resté anonyme (et on comprend pourquoi car ce type de matériel n'était clairement pas confié à tout le monde à l'époque), ce kit de développement semble être le même que celui qui a été utilisé pour présenter la Wii à l'E3 2006.



Besides the obvious menu, what else is different to a regular TDEV? This unit doesn't feature the signature brown color that they usually do, and is instead black. The cutout for the region switch is also slightly different, being more circular instead of a rectangle shape. — Forest of Illusion (@forestillusion) September 29, 2022

Pour comprendre ce point, il faut rappeler une anecdote de l'E3 2006, où l'on avait présenté de manière jouable la toute fraiche Wii. Cependant les heureux testeurs de l'époque n'ont pas joué à une Wii mais à une coquille Wii vide, les jeux tournant en réalité sur un GameCube customisé. C'était le compte Twitter Forest of Illusion qui avait découvert le pot aux roses.





Nintendo utilisait des GameCubes dans les coulisses de l'E3 pour faire tourner des prototypes de logiciels Wii. Ces kits de développement GameCube ont été utilisés pour présenter à la presse les démonstrations de The Legend of Zelda : Twilight Princess, Wii Sports, WarioWare Smooth Moves et ExciteTruck.





Il y a bien eu quelques crashs à l'époque mais tout a tourné tout de même correctement, montrant combien le GameCube et la Wii comportait des bases communes (on aurait presque pu commercialiser les Wiimotes sur GameCube en ce sens).







Forest of Illusion a également partagé avec Time Extension un message de forum datant de 2006, avec l’utilisateur Teddman disant que “personne à l’E3 n’a joué à la version Wii de Zelda – c’était toute la version GameCube montée sur le contrôleur Wii.”



Maintenant que le devkit a été retrouvé, peut-être que les démos présentées lors de ce salon E3 finiront par faire surface dans quelques mois.

PDP sortira des manettes filaires sur le thème de Mario et Zelda pour la Switch le 12 octobre 2022. Si vous n'avez pas encore trouvé une manette à votre goût pour votre Nintendo Switch, jetez un coup d'œil à cette nouvelle collection que PDP va lancer le 12 octobre prochain.

Avec ses fonctions personnalisables, des commandes audio intégrée et ses capacités de chat USB, la manette filaire REMATCH pour Switch de PDP est prête à vaincre n'importe quel joueur.

La manette filaire REMATCH est conçue pour les jeux sociaux, sans les inconvénients d'une solution de rechange. Utilisez votre casque préféré avec la prise 3,5 mm intégrée pour un chat USB dans les titres compatibles, un son immersif dans tous les jeux, ou pour ne pas déranger vos colocataires ou vos proches pendant que vous jouez. Avec les commandes audio sur le D-pad, vous n'aurez jamais besoin d'interrompre le jeu pour régler le volume.

Redessinez votre jeu et votre manette avec les boutons arrière programmables de type paddle et la façade et les pièces interchangeables, qui sont compatibles avec toutes les manettes filaires REMATCH et Faceoff Deluxe+ Audio. Avec la manette filaire REMATCH sous licence officielle, vous serez prêt à affronter tout ce que le jeu, ou votre ennemi, vous réserve. La manette filaire PDP REMATCH sera vendue au prix de 28 $ et sera lancée le 12 octobre 2022. En voici quelques images, les précommandes se déroulent

La manette filaire PDP REMATCH sera vendue au prix de 28 $ et sera lancée le 12 octobre 2022. En voici quelques images, les précommandes se déroulent ici sur le site Amazon America.



Un fan recrée un remake de Super Mario Bros sous Unreal Engine, en modélisant Chris Pratt dans le rôle titre.

Chris Pratt semble devenir un meme depuis que l'on sait qu'il sera la nouvelle voix de Mario dans le film devant arriver en 2023. Un fan souhaitant tâter de l'Unreal Engine s'est lancé le projet de créer un remake du jeu NES Super Mario Bros en une version plus réaliste. Et comme Chris Pratt est désormais le nouveau Mario, il a modélisé l'acteur afin de l'intégrer dans son remake.





Voici ce que donne actuellement ce projet, via sa première bande-annonce dévoilant son concept sur les quatre premiers niveaux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, sur le forum ou notre Discord.

Chris Pratt - Super Mario Remake - FIRST LOOK Gameplay 10/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le créateur prévoit également d'insérer Jack Black dans le rôle de Bowser. Pour l'instant, il n'y a qu'un bloc de remplacement à sa place mais il sera "probablement" dans la prochaine mise à jour. Voici un peu plus d'informations sur ce projet de la part du créateur et de la chaîne YouTube Re-Imagined Games :

"Je suis en train de créer un remake réaliste de Super Mario Brothers avec Chris Pratt dans le rôle de Mario ! Voici un aperçu du gameplay des quatre premiers niveaux. Je suis un fan de longue date de Nintendo et j'attends avec impatience le film d'animation Super Mario d'Illumination et de Nintendo ! J'ai donc décidé de créer une sorte de projet de fan pendant que nous attendons tous la bande-annonce. Mais j'ai commencé à me demander ce que cela donnerait si Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black et Keegan-Michael Key étaient réellement ces personnages dans un royaume champignon réaliste. Cette idée m'a semblé incroyablement amusante, et c'est pourquoi j'essaie de créer ce jeu. N'ayant aucune expérience en matière de développement de jeux, je pars de zéro sur le moteur Unreal Engine et j'acquiers toutes les autres compétences possibles en cours de route, dans le but de faire de ce jeu un jeu d'action légitimement génial !".

I’ve finally finished creating my Super World in Mario Maker 2 and have unofficially named it Super Mario Bros 5. I’ve been working towards this moment since 2015, trying to create a classic Mario game that plays as if Nintendo created it themselves. pic.twitter.com/eUNvHQysVq — Metroid Mike 64 (@MetroidMike64) September 25, 2022

La plupart de la présentation du produit mentionne les "détails et textures de qualité supérieure" et le fait que les figurines présentent "jusqu'à 12 points d'articulation cachés". Chaque figurine comprend un accessoire de cinéma et est livrée dans un emballage de collection.Bowser semble être un peu unique car sa figurine pèse apparemment une livre soit 459 g (contre 11,2 onces pour les autres soit 317 grammes ) et mesure 9 x 8,5 x 9 pouces soit environ 22,8 cm de haut (contre 6,5 x 3,5 x 7,5 pouces pour les autres, ce qui nous donne 19 cm). Une taille déjà appréciable.Source : Nintendo Life