Pokémon Épée & Bouclier : rendez-vous chez Micromania pour obtenir Genesect, Volcanion et Marshadow

À quelques semaines de la sortie des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, la campagne marketing autour des jeux s'accélère avec une nouvelle bande-annonce une console collector et des distributions de Pokémon en pagaille !Il est difficile de suivre tous les Pokémon qui ont été et qui seront distribués dans les prochains jours dans les jeux Pokémon Épée et Bouclier. Depuis hier, ce sont trois nouveaux Pokémon fabuleux qui sont distribués dans les magasins Micromania en France !Genesect, Volcanion et Marshadow : les trois Pokémon fabuleux issus des 5e, 6e et 7e générations de jeux Pokémon sont disponibles dans tous les magasins Micromania du 9 au 30 septembre.Rendez-vous dans les magasins pour obtenir gratuitement les 3 codes permettant ensuite de recevoir les trois Pokémon dans le menu Cadeau Mystère des jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.Les codes sont distribués gratuitement : il est aucunement nécessaire d'acheter quoi que ce soit ou de réserver les jeux Pokémon à venir, ni même de s'inscrire au programme de fidélité de Micromania. Ne perdez pas de temps : Micromania précise que la distribution se fera dans la limite des stocks disponibles !Ces distributions ne seront sans doute pas les dernières avant la sortie des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet le 18 novembre prochain !