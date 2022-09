[UBISOFT FORWARD] Rayman annoncé dans l’un des DLC de Mario + The Lapins Crétins - Sparks of Hope

Depuis que la sortie du titre a été annoncée, Ubisoft a partagé plusieurs informations à propos du jeu. Notamment l’arrivée de Bowser, Lapin Harmonie, et Lapin Edge. Après nous avoir présenté des images de gameplay expliqués dont un combat de boss, Ubisoft arrive encore à aller plus loin en dévoilant le prochain personnage du troisième DLC à venir. Ce nouvel arrivant n’est autre que Rayman, la mascotte historique d’Ubisoft.Depuis 1995, il y a eu des dizaines de suites au titre original et rappelons que les Lapins Crétins sont apparus pour la première fois dans le party game Rayman contre les Lapins Crétins.Il ne reste plus qu'à attendre la sortie du jeu le 20 octobre et espérer que les DLC suivront rapidement.Avouons que chez Ubisoft, on sait faire monter la hype !