Mario + Lapins Crétins - Sparks Of Hope : une sortie qui va faire des étincelles !

Une nouvelle menace plane

MARIO + THE LAPINS CRÉTINS SPARKS OF HOPE - SHOWCASE 29/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une expérience tactique pas comme les autres

De nouveaux personnages rejoignent l’escouade

Galerie images 29/06/2022





Une bande-son plus que prometteuse

Une force maléfique appelée Cursa tente d’absorber l'énergie de la galaxie toute entière et au passage de capturer tous les Sparks, ces petits être mignons nés de la fusion entre les Luma et les Lapins Crétins. C’est l’heure pour Mario et sa fine équipe de repartir à l’aventure pour les sauver et accessoirement, sauver l’univers ! Vous parcourez les planètes les plus mystérieuses et étranges dans cette aventure épique.L’excitation et l’impatience sont palpables depuis la première annonce de ce nouvel épisode et c’est avec joie que nous vous partageons aujourd’hui la vidéo du trailer officiel.On se voit déjà se laisser happer des heures dans cet univers coloré qui, fidèle à la qualité du premier, laisse déjà entrevoir une profusion de détails. L’humour exacerbé, marque de fabrique des Lapins Crétins, semble également être au rendez-vous.Nous l’apprenions pendant l’Ubisoft Forward l’année dernière , la mécanique de déplacement n’est plus la même. Là où le déplacement se faisait sur une grille avec un nombre d’actions limitées, c’est en combinant stratégie et liberté de mouvement que vous pouvez évoluer dans le combat. Place à la bataille dynamique tactique. Il est possible d’explorer le monde comme on le souhaite, mais attention, on précise bien qu’il ne s’agit pas d’un monde ouvert.Outre les alliés, l’environnement peut également vous servir. Vous positionner au bon endroit vous protégera d'éventuelles attaques des sbires de Cursa. Protéger vos alliés, contre-attaquer, endormir vos ennemis… l’éventail de possibilités qui s’offre à vous est large et vous devez utiliser chaque action judicieusement pour venir à bout de vos ennemis.De nombreuses quêtes annexes viennent également enrichir l’aventure. De quoi sortir d’une aventure linéaire et profiter au maximum du lore. En parlant d’évolution, l’aspect RPG du jeu n’est pas oublié. Comme dans Kingdom Battle, à l'issue de chaque bataille vous gagnez des points d’XP. Ils vous servent à faire monter le niveau de vos personnages et attribuer des compétences spécifiques pour personnaliser votre style de jeu.Mais attendez, on ne vous a pas encore tout dit ! Les Sparks que vous sauvez peuvent venir aider les héros et chacun arrive avec une capacité particulière. Usez de tous ces attributs avec finesse pour faire des combos puissants ! Les mécaniques déjà bien complètes dans le premier volet sont enrichies et c’est sans nul doute un aspect qui va plaire.Mario et ses alliés, ok. Mais y a qui là dedans ? On retrouve évidemment Peach et Luigi mais également leurs homologues Lapins : Lapin Peach, Lapin Mario et Lapin Luigi. La grande nouvelle est l’arrivée de Lapin Hamonie, d’ailleurs pas vraiment partante. Une mystérieuse “Lapins Edge” aux cheveux verts que l’on apercevait déjà sur la cover du jeu rejoint également le combat. Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Il faudra attendre d’en savoir plus dans le jeu en octobre.La plus grande surprise, c’est Bowser ! En effet, également visible sur les images du jeu, on pouvait s’imaginer qu’il n’était là que pour entraver le parcours de nos héros. Et bien non ! Cette fois, il se joint au combat, non sans intérêt. Cursa a également une emprise sur son armée et il veut à tout prix la récupérer pour continuer à tenter de conquérir le monde (et enlever sa princesse préférée on suppose).Chaque personnage arrive avec ses propres caractéristiques et forces. Luigi est excellent à distance et Bowser est très puissant et frappe plus fort. On remarque cependant que Yoshi et Lapin Yoshi manquent à l’appel. On peut imaginer une déferlante de DLC d’armes et de personnages arriver par la suite, bien qu’aucune annonce n’ait été faite en ce sens pour le moment.Enfin, Grant Kirkhope, qui a déjà composé la bande son mémorable de Kingdom Battle, revient pour l’épisode 2. On ne pouvait pas imaginer l’univers sans sa musicalité. Si vous ne le connaissez pas, vous l’avez sûrement déjà entendu sur Banjo-Kazooie, Goldeneye 007, Donkey Kong Country 1 et 2, Star Fox Adventure etc... Rien que ça !Ubisoft frappe encore plus fort et invite deux autres pointures à la composition. Kirkhope est rejoint par Yoko Shomimura (Super Mario RPG, la licence Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, Live et Live…) et Gareth Coker (Ori and The Blind Forest, Halo Infinite, Ark…). Il y a tellement de talents dans ce paragraphe qu’il aurait fallu faire un dossier dédié tant la liste des chefs d'œuvre est longue.