Preview de Time on Frog island : d’aventures en aventures

Time to troc

Île était une fois

Autre mécanique de jeu intéressante : le temps qui passe. Vous devrez dormir autour d’un feu de camp pour vous reposer une fois la nuit tombée. Un nouveau jour se lève alors : pluie ou beau temps, rien n’est vraiment sûr dans ce monde où la météo aussi peut changer. Avec des objets ou des plantes disséminés dans l’environnement, vous pouvez aussi effectuer d’autres actions : cette immense feuille vous permet de planer un peu plutôt que de tomber, par exemple. Time on Frog Island propose un univers vaste, multiple aussi bien par ses façons de l’aborder que par ses possibilités de gameplay. Vous souhaitez l’explorer de fond en comble à votre rythme ? Aucun problème. Vous préférez réussir les objectifs et remplir les requêtes de tous ? Pas de souci. La seule chose qu’il vous est pour l’instant impossible de faire, c’est d’optimiser au maximum les déplacements : en effet, il n’y a pas d’inventaire dans Time on Frog island et vous devrez parfois faire des aller-retour pour rapporter plusieurs éléments à différentes grenouilles. Mais ici, rien ne pénalisant ou de rébarbatif : rappelez-vous, Time on Frog Island est un jeu tranquille, bienveillant, où l’on avance à son rythme et à celui du soleil. Aucune urgence !

Une tempête fracasse votre navire contre les côtes d’une île. Vous vous éveillez sur le sable fin, à proximité d’un des locaux : une grenouille peintre. Votre bateau est en piteux état, à vous d’en retrouver les morceaux, disséminés un peu partout. Le principe du jeu est simple : explorez et troquez.Le côté bac à sable prend rapidement le dessus : bien entendu, vous pouvez mener à bien les requêtes de chaque personnage, mais vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, explorer à loisir l’île et jouer avec votre environnement. Le jeu ne possède quasi aucun texte, toute demande s’effectue via des pictogrammes plus ou moins clairs, vous indiquant ce que vous devez leur apporter. Seuls ceux concernant les autres grenouilles peuvent parfois paraître délicats à comprendre si vous n’avez pas remarqué quelques caractéristiques physiques de vos interlocuteurs (comme par exemple que la grenouille borgne était le pêcheur) puisqu’il n’y aura que leur tête en version stylisée pour les désigner dans les bulles de dialogue. Ainsi, chacun requiert votre attention, une ou plusieurs fois, pour que vous puissiez obtenir quelque chose d’utile (cela peut aller du simple droit de passage ou à l’obtention de votre gouvernail par exemple).Time on Frog Island se démarque par plusieurs aspects. Son graphisme à la fois simple et cartoon donne aux environnements une douceur agréable, rendant l’exploration aussi intrigante que passionnante. Les multiples façons d’arriver à vos fins ajoutent au côté bac à sable. Les grenouilles sont rigolotes, mais jouent aussi sur différentes émotions. Les possibilités sont grandes, et donnent naissance à un jeu qui combine à la fois l’exploration et les « énigmes » d’une certaine façon. Car pour obtenir certains objets nécessaires à votre avancement, il faudra faire plusieurs manipulations, offrir tel objet à telle personne puis tel autre à untel.