Splatoon 3 est disponible, cela carbure en couleurs !

Au niveau de l'actualité de ces dernières heures, Splatoon 3 est probablement la seule nouvelle réjouissante. Entre la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'énergie et l'inflation, le décès de sa majesté la reine Élisabeth II qui est un vrai séisme pour le peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth après une présence rassurante de 70 ans, le deuil et la tristesse avait bien besoin d'être contrebalancés par les joutes colorés de Splatoon 3. Cela reste à une petite échelle, un simple jeu vidéo, mais cela fait tout de même du bien.





Si vous suivez donc l'actualité Nintendo un minimum, vous êtes obligés de savoir qu'en ce 9 septembre 2022, c'était la date de sortie officielle de Splatoon 3 sur Switch (et oui, encore un 3 après Xenoblade Chronicles 3 et avant Bayonetta 3).



Splatoon 3 - Maintenant disponible ! (Nintendo Switch) 09/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Même si ce 3e opus ne bouscule pas les fondamentaux et sort avec un contenu réduit par rapport à Splatoon 2 et l'ensemble de ses mises à jour et son DLC, n'oublions pas que c'est un titre qui va monter en puissance dans les prochains mois, vous pouvez être sûr d'avoir des événements réguliers pendant au moins deux ans !





De nouvelles icônes Splatoon 3 ajoutées sur le Nintendo Switch Online Amis collectionneurs d'icônes, la nouvelle vague aux couleurs de Splatoon 3 est disponible dès à présent et jusqu'au 6 octobre 2022. Attention cependant, vous n'aurez pas tout ce temps de disponible car les différents articles seront lancés suivant 4 vagues, attention aux durées d'expiration différentes.





Pour la première vague, voici les icônes :

Même si cela ne vous coutera pas beaucoup de points platines, en particulier si vous jouez aux différentes jeux mobiles Nintendo, cela a tout de même tendance à siphonner votre stock. Lancez votre application Nintendo Switch Online sur votre console pour récupérer tout cela.