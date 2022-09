Le remake de XIII sort le 13 septembre 2022 sur Switch

Le remake de XIII a été annoncé pour la première fois en septembre 2019 et est sorti ensuite sur différentes plateformes mais pas sur Switch. Ce ne fut pas une grosse perte au regard de l'accueil critique très froid autour du jeu et des commentaires assez négatifs soulignant divers problèmes.







Alors que Microids aurait pu se contenter d'un mauvais opus pour la Switch et se dire que l'épisode était raté et passer à autre chose, étonnement l'éditeur a décidé de refonder le titre avec l'aide du studio Tower Five. Des corrections dans différents domaines ont été apportées et même la direction artistique, l'IA et d'autres aspects ont été revus, parfois de manière assez sensible. C'est donc une version actualisée qui arrive sur Nintendo Switch en ce 13 septembre 2022, l'occasion de redonner une nouvelle chance à notre amnésique qui avait quelque peu manqué sa rencontre avec le public de gamers.





Le pays est encore sous le choc après l'assassinat du président Sheridan. Vous vous réveillez blessé et amnésique sur le rivage d'une plage de la côte est. Les seuls indices de votre identité sont le chiffre XIII tatoué sur votre clavicule et la clé d'un casier. Malgré la perte de mémoire, vous réalisez que tout n'a pas été oublié car vous semblez avoir des réflexes étonnants comparables à ceux d'un agent du gouvernement bien entraîné. Vous serez bientôt sur la voie de la découverte de votre passé, découvrant au passage votre rôle dans le meurtre du président américain et dévoilant la plus étonnante conspiration de l'histoire du pays.

Incarnez "XIII" - un homme qui n'a aucun souvenir de son identité - et tentez de découvrir la vérité sur la mise en place d'une conspiration majeure. Suivez XIII dans sa quête d'identité à travers une campagne solo palpitante et des batailles multijoueurs locales brutales !

Si vous avez déjà feuilleté les pages de cette bande-dessinée, vous serez clairement avantagé au niveau de l'histoire et apprécierez au mieux l'apparition des divers personnages et autres ennemis. Attention à la Mangouste ! La série aurait dû s'arrêter au 20e tome mais avec d'autres auteurs et dessinateurs, elle a connu une suite qui se cherche un peu, en étant moins intense. Mais comme ce cycle n'est pas achevé, laissons-lui une chance de finir en beauté.





Regardez le nouveau trailer de XIII Switch ci-dessous :





A noter que le jour de la sortie, le mode multijoueur en ligne sera ajouté, et le jeu recevra une mise à jour majeure gratuite (déjà incluse dans la version Switch) pour les versions PS4, Xbox One et PC qui améliorera la qualité générale du jeu pour répondre aux attentes des joueurs.