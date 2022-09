Mise à jour 1.11 de Voez disponible le 15 septembre avec de nouvelles pistes

On ne peut qu'être enchanté par cette nouvelle, mais Flyhigh Works et Rayark ont annoncé annoncé une nouvelle mise à jour gratuite pour le titre musicale Voez, faisant passer ainsi le jeu en version 1.11, pour le 15 septembre 2022.





Nous avions eu l'occasion de tester le jeu il y a bien longtemps, avec son esprit apaisant et addictif et on ne peut que saluer ce suivi régulier depuis de nombreuses années qui en fait un titre musicale réellement intéressant au niveau du rapport qualité-prix.

Ce n'est pas moins de cinquante chansons supplémentaires qui seront donc ajoutées au jeu, portant le total des morceaux disponibles à 290.





Voici une bande-annonce célébrant cette prochaine sortie :





VOEZ Ver 1.11 アップデート楽曲紹介(Nintendo Switch) 09/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici la liste des 50 titres partagés par l'éditeur, via Gamer.ne.jp





– Snow Blossom/yuritoworks.

– FORSETY/Analog digitaL

– Beyond This World/Iris

– Drop/篤志

– LOUDER MACHINE/NOMA

– POWERBOMB/tko

– Deep Lies/KEN(Le’Sens Vie)

– Draft/Paradigm [Eyes + August]

– Katakoi Syndrome/CLoTiVE (Feat. Lielle)

– NO LIFE, NO MUSIC/Ms.

– Un Sospiro/かねこちはる feat. AI

– sing thing feat.nortalync/Magao

– conflict/siromaru + cranky

– koiniochita kokuhaku/うつろ feat. 櫻樺

– After School -Mira Filia-/Dr.Laintrigger Demo

– maindish is my voice/originam

– shining world/charon feat. Nanase Rei

– Zhele/Feryquitous

– Hello and Again/Maozon

– Forbidden Souls/Nhato

– KAEDE/Ocelot

– Back to Basics/Scarfaith

– The Survivor/Taishi

– TEUMESSIA/LisicA

– starT_Today/tigerlily

– Double Helix/xi

– volcanic/DETRO a.k.a ルゼ

– Wintry Waltz/PTB10

– Beyond the Natura/Sound Souler

– Remain/ユアミトス

– ZEUS † 666/ルゼ

– Rapture/V0iD

– Accelerator/Massive New Krew

– Äventyr/GrandThaw / Rigel Theatre

– Darling Staring…/technoplanet feat. はるの

– Doldrums/Paul Bazooka

-「妖怪録、我し来にけり。」/TEZUKApo11o band ft.ランコ(豚乙女)+OFFICE萬田

– DEADLY;WEAPON/NOMA w/ Apo11o program ft.Uzumaki

– Enhanced Lights/Neutral Moon

– The Mayhem/Crayvxn

– MAXIMUM BURST/HyuN

– One World Overpowered/Neutral Moon

– Serotonin/Crayvxn

– Abiogenesis/Juggernaut.

– Am I delicious?/Yamajet feat. Amane (COOL&CREATE) & Godspeed

– CydraL/Feryquitous

– Hypnos/xi

– Kaguya/BlackY

– Magnolia/M2U Vocal by Guriri

– Sairai/Shinichi Kobayashi