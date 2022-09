Persona 5 Royal sera trois fois plus léger sur Switch que sur PlayStation 4

Après des années d'attente, la saga Persona s'apprête à faire son arrivée en bonne et due forme sur Nintendo Switch dans les prochains mois avec Persona 5 Royal, qui sera suivi de Persona 4 Golden et Persona 3 Portable.La saga de jeux de rôle d'Atlus est restée ces dernières années attachées à la famille PlayStation avec quelques spin-offs sortis sur consoles Nintendo. Mais cela prendra fin dès le 21 octobre prochain avec la sortie de Persona 5 Royal.Nintendo a aujourd'hui mis en ligne la fiche eShop du jeu, ce qui nous permet de découvrir de premières informations techniques sur le titre très attendu par les fans de la série. Pour rappel, Persona 5 Royal est la version enrichie de Persona 5. Le jeu est sorti en 2019 sur PS4.Grâce à la fiche eShop, nous découvrons que le jeu sur Switch pèsera 12,5 GB. Un beau bébé mais qui sera en fait 3 fois plus léger que sa version PlayStation 4 ! Attention cependant, le contenu du jeu sera bien identique entre les deux versions et cette diète s'explique en fait par le travail d'adaptation à la console hybride.Atlus devrait communiquer au fil des semaines davantage de détails techniques mais il est probable que le changement de résolution pour s'adapter à l'écran 720p de la console soit responsable de cela. Il est aussi possible qu'une partie du jeu soit à télécharger séparément, comme par exemple le doublage en anglais ou japonais.Rendez-vous le 21 octobre pour découvrir Persona 5 Royal sur Nintendo Switch !