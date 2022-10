Test de Persona 5 Royal, prêt à voler votre cœur !

Phantom Thiefs' Story

Visual life simulator

Préparation, investigation, frustration…

…et ACTION !

Effectivement, même si le public francophone a pu profiter de l'expérience via les consoles de Sony, il fallait néanmoins avoir une très bonne maîtrise de la langue de Shakespeare. Et pour cause, le récit de P5 est ultra dense et l’est encore plus dans la version Royal. Ce portage Switch est donc le meilleur moyen pour vous initier à l'univers.On vous le dit immédiatement, si vous n'aimez pas les longues phases de dialogue et de lecture, le titre risque d'être assez indigeste pour vous. En effet, car au delà du système de combat qui est en somme très complet et original (on y revient plus tard promis), le titre met énormément l'accent sur la narration et les enquêtes, qu'on peut même qualifier le jeu de visual novel même si ce n'est écrit nul part sur la jaquette.En effet, entre ce genre et les RPG, il n'y a qu'un pas. Atlus le franchit brillamment avec P5R. L'aventure nous plonge dans le quotidien d'un lycéen victime de l'injustice d'une société japonaise corrompue et décadente. A travers son histoire, on le suit dans ses journées au lycée et avec ses camarades ils deviennent les Voleurs Fantômes, justiciers qui subtilisent spirituellement le cœur de criminels qui se pensent au-dessus des lois afin de leur faire avouer leurs méfaits.C'est un véritable exutoire dans lequel on peut plonger, où la justice n'est plus un fantasme. Malgré l'identité juvénile des protagonistes, les thèmes abordés sont très matures. Ils nous mettent au cœur de problématiques de la société actuelle en abordant les abus de pouvoir, d’autorité ou encore d'harcèlement. Mais surtout ils mettent en avant d'autres effets pervers qui en découlent, qui sont le déni et l'acceptation de ces situations inacceptables.L'aventure nous plonge donc littéralement dans la vie de Joker, de son réveil à son coucher. Si son nom de scène étant prédéfini, c'est tout de même à vous de choisir son identité secrète. Outre les scènes spectaculaires de voleurs qui s'enfuient en brisant les fenêtres, c'est avant tout sa vie de lycéen qu'on nous propose de vivre.Un aspect très important de l'aventure puisqu'elle occupe plus de 50% du temps de jeu. Elle nous permet de nous rapprocher des personnes nommées : les Confidents. Ils sont les coéquipiers de Joker ou des PNJ. Ils permettent surtout de débloquer des fonctionnalités variées de toutes sortes. Certaines seront fortement utiles en combat et d'autres en dehors. Pour ce faire, il faut tout simplement passer du temps avec eux.Même si au départ la progression laisse peu de liberté en termes d'exploration et d'action, c'est avant tout pour nous expliquer comment gérer chaque jour à travers de nombreux tutoriels. Très vite, on obtient plus de libre arbitre, il est alors possible d'améliorer sa personnalité à travers cinq attributs, la connaissance, la maîtrise, la gentillesse, le charme et le courage. Chacun d'eux ont une utilité pour le quotidien. Ils sont même indispensables pour réaliser de nouvelles interactions sociales avec les Confidents déjà connus, voir pour en rencontrer de nouveaux et même réussir des actions du genre : éviter le lancer de craie du prof qui nous voit pioncer en classe.Cela peut paraître anodin quand on sait que le temps dans le jeu est compté. Pourtant cela ne l'est pas. Une journée se divise en plusieurs parties, l’aube, le matin, le midi, l'après-midi, après l’école et le soir. Certaines activités ne sont possibles qu’à certains moments de la journée et parfois du jour de la semaine. Aller sympathiser avec un camarade après l’école pour faire grimper votre relation se fera au détriment du temps que vous ne passerez pas avec tel ou tel autre confident qui en demandera autant au même moment de la journée.De plus, c’est aussi des opportunités que vous aurez en moins pour améliorer votre personnalité. Vous partez manger au restaurant ? Pas de souci, par contre plus le temps réviser ou d’aller à la salle de sport pour améliorer la connaissance ou la maîtrise. C’est également sur ce même temps qu’il faudra jouer les justiciers masqués !Mais avant d’en arriver là, on vous le disait plus haut, il faut taper la discussion avec tout le monde. De nombreuses capacités en combat se débloquent uniquement si vos relations avec tel ou tel Confident sont développées. Donc la gestion du quotidien de Joker est essentielle pour avoir plus d’efficacité en combat.C’est également à travers ce système relationnel que vous pouvez débloquer plus de fonctionnalités dans ce qu’ils appellent la Chambre de Velour. C’est dans cet espace interdimensionnel que vous gérez vos différentes personas. Il est possible de les fusionner pour en obtenir de nouvelles, de les invoquer, de les entraîner et bien d’autres choses encore.A travers la quête principale, qui vous plonge dans le mental tordu des grands méchants de l’histoire, vous recevrez bon nombre de quêtes secondaires de la part de vos confidents ou d'autres PNJ. Oui, il faut vraiment être doué en sociabilisation. Elles se feront à travers le Memento, un univers psychique parallèle généré de façon aléatoire où il faudra dénicher les ombres des brutes et des harceleurs de petites envergures. Bien sûr tout cela, on est libre de le faire à n’importe quel moment de la journée ?Pas tout à fait. S’il y a bien une chose qu’on peut reprocher à P5R c’est l’inutilité de certains moment de la journée. Il y a des phases où il est juste impossible de faire quoi que ce soit. On se contente juste de voir défiler les étapes en lisant les dialogues pour se retrouver après l’école, quasiment le seul moment où il est possible d'agir. C'est-à-dire discuter, s'entraîner et combattre. Seulement il n’est pas possible de tout faire à la fois. Il y a bien quelques rares mâtinée où le protagoniste sort un livre si vous lui en avez acheté un, pour lire dans le métro à l'aube afin qu'il améliore ses attributs. Mais les moments de ce type sont très rares.Maintenant, on va parler de la castagne ! L’aventure dure environ six mois dans le jeu, mais c’est largement suffisant pour profiter au maximum de l’expérience. Les périodes de creux sont nombreuses et pour cause, elles servent justement à préparer le protagoniste pour l’autre moitié du jeu qui nous intéresse tous : l’action qui se déroule dans les donjons principaux et le Memento. L'exploration de ces environnements se fait sans rencontre aléatoire mais les ombres grouillent de partout.On va le dire pour les néophytes mais la franchise Persona est une série dérivée de Shin Megami Tensei. Les deux licences coexistent et rivalisent d’ingéniosité dans leur système de combat façon JRPG. P5R ne fait pas exception à la règle et nous propose des combats d’une grande intensité mais surtout du grand spectacle ! On a s’en prend vraiment plein les yeux à chaque joutes.A travers une base très classique d’affrontement au tour par tour, on retrouve le système de forces et de faiblesses autant chez les Voleurs Fantômes que chez les ennemis. Au départ, quand on touche le point faible, l’ennemi est sonné. S’ils le sont tous, on assiste à une séance de braquage où tout le monde pointe son arme en direction des adversaires à terre. C'est à ce moment qu'il devient possible de discuter avec les ombres (Ainsi sont appelées les ennemis) ou alors de faire un assaut général qui inflige un maximum de dégâts.L’ambiance des combats est ultra loufoque en mode braquage de banque, avec des effets de bagarre façon cartoon, des projecteurs sur les ombres en plein interrogatoire par Joker. On peut leur proposer de nous rejoindre comme dans tous les Shin Megami Tensei.Outre le système de forces/faiblesses et de braquage, il est possible de faire ce qu’on appelle des One more et plus tard, des Transfert. En exploitant la faiblesse d’un ennemi, le même Voleur Fantôme peut rejouer immédiatement, c’est le One more. Attention, les ombres en font de même. Le voleur peut durant son One more passer la main à un camarade, voilà un Transfert. Celui qui le reçoit voit ses dégâts augmenter et à son tour il peut faire de même s’il exploite la faiblesse d’un nouvel ennemi, enchaînant ainsi les Transfert qui seront de plus en plus puissants. Tant de possibilités qui rendent un RPG avec des combats au tour par tour super dynamique et stratégique. Et encore, on ne vous dit pas tout.