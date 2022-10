Test de No Place for Bravery, un Souls-like à l’isométrique

L’amour d’un père

Une action sans pitié

Dark Zelda

Comme on le disait, le titre s’inspire directement de la mythologie nordique. On y retrouve cette ambiance rustique si singulière sans oublier la violence qui y règne. Contrairement aux idées reçues, le sang ne rime pas forcément avec le lugubre. L’ambiance est très colorée et variée pour un titre qui se place dans un registre plutôt adulte.On y incarne Thorn, un vieux guerrier, fatigué, brisé mais animé par la vengeance et l’espoir de retrouver sa fille. Cette dernière a été kidnappée une décennie plus tôt par un démoniste. Avec sa femme, ils passent des années à la chercher mais en vain. Dans sa vie rangée il adopte une garçon Phyd, un orphelin rencontré au bord de la route. Il espère tourner la page et commencer une nouvelle vie avec sa femme et ce nouvel enfant.Mais par la force des évènements, le démoniste refait surface et il décide de tout abandonner pour reprendre sa quête oubliée. Du moins c’est ce que l’aventure vous propose. Oui, pour cet exemple, le jeune Phyd vous interroge sur votre désir de poursuivre ou non vos recherches. Car la narration propose des choix qui peuvent mettre immédiatement fin à votre aventure. De cela en découle , plusieurs conclusions. Au cours de la progression, il faudra donc choisir les bonnes réponses pour arriver à clôturer totalement le récit. Si vous vous êtes trompé, priez pour avoir sauvegardé pas très loin.Phyd décide de l’accompagner, malgré son handicap qui l’empêche de marcher, Thorn, père aimant, le porte sur son dos durant toute l’aventure. La narration est très présente et met en avant une relation tendre et d’amour inconditionnel entre un parent et un enfant malgré la dureté de l’atmosphère.Les combats font rage et la mort guette à chaque groupe d’ennemis rencontré. Le système de combat met en scène une action en temps réelle avec des facteurs santé, endurance et surtout durabilité de la parade. Ici contrairement à un véritable Souls-like, il n’y pas de garde parfaite pour effectuer un coup critique par-dessus. A la place, il y a une troisième barre de parade qui une fois vide a pour effet de rendre Thorn étourdi. Ce qui le rend vulnérable l’espace de quelques dixièmes de secondes. Tandis qu’il est immobilisé, les ennemis lui feront mal, très mal et seront sans pitié avec lui.L’endurance permet de faire des esquives et d’attaquer. Il faut donc jongler habilement entre parades, attaques et esquives. Si les autres peuvent réduire à néant votre jauge de protection, Thorn peut également le faire. La jouabilité des combats est très bien équilibrée. Le titre est certes sans pitié où la moindre erreur de jugement peut mener à la mort, mais n’est pas difficile outre mesure. C’est ce qui nous permet d’apprécier autant les phases d’action que de pérégrination.En dehors du récit et des affrontements, qu’est-ce qu’on trouve ? Comme on le cite dans le titre de cette partie, il y a un petit côté Zelda-like! C’est beau non, Dark Souls et Zelda ? L’aventure est en vue isométrique et elle offre de nombreuses phases de puzzles à résoudre avec, bien sûr, une carte du monde et des zones impossibles à explorer avant d’obtenir les armes qui vont bien, donc des va et vient en perspective.Armée seulement de son épée au début, Thorn fera l’acquisition d’un marteau, d’un arc et de quelques autres. Petite parenthèse pour le relier à la partie du haut, le marteau est par exemple, la meilleure arme pour étourdir les ennemis. Le système permet d’équiper deux armes à la fois et de switcher (Oh oui la Switch! Il est tellement bien ce jeu de mots) entre elles avec les gâchettes au bon moment pour faire face à toutes les situations. C’est même le tutoriel qui vous le dit.En parallèle, à chaque adversaire terrassé, vous gagnez de l’argent et vous en perdez en mourant. C’est logique non ? Seulement voilà, il n’est pas possible de le récupérer une fois mort même en revenant sur le lieu de votre décès. Alors il vaut mieux le dépenser en potion de soin et autre objet de soutien ou d’attaque. Mais le plus important reste la possibilité d’améliorer les compétences de Thorn.En possession des bons composants il peut, au coin du feu (esprit de From Software es-tu là ?) dépenser sa petite monnaie pour acquérir toutes sortes de facultés. Il pourra améliorer son esquive afin qu’elle consomme moins d’endurance et le rend invincible durant son exécution. Il pourra aussi débloquer de nouvelles attaques pour chacune de ses armes.