La Switch Oled Pokémon Écarlate et Violet dévoilée

Nintendo semble être parti pour nous proposer une Switch Oled édition spéciale pour chaque gros titre à venir. Après la déclinaison Splatoon 3, superbe, voici une nouvelle version édition limitée de la console Switch qui se profile. La Switch OLED Pokémon Écarlate & Violet sera disponible dès le 4 novembre prochain dans certains magasins (précommande fortement conseillée), au tarif de 359,99 $, ce qui chez nous devrait nous donner des offres entre 329 et 359 € selon les efforts des distributeurs.





La console présente des illustrations inspirées des prochains jeux Pokemon Ecarlate et Pokemon Violet. Les Pokemon légendaires Koraidon et Miraidon sont affichés sur la face avant brillante du dock de la console blanche, et un design inspiré de l'emblématique Poke Ball de la série est présenté à l'arrière.

L'arrière de la console elle-même est orné d'illustrations spéciales des trois Pokémon que vous pouvez choisir comme premiers partenaires dans le jeu - Poussacha, Chochodile et Coiffeton, - ainsi que d'illustrations de symboles que les joueurs peuvent reconnaître au cours de leur voyage dans le jeu. Comme si cela ne suffisait pas, les manettes Joy-Con, qui correspondent aux couleurs principales de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, arborent les emblèmes des écoles de l’Académie Orange ou l’Académie Raisin qui apparaissent dans les jeux respectifs.

A nouveau comme pour Splatoon 3, les jeux Pokémon Ecarlate et Pokemon Violet ne sont pas intégrés dans le package de cette belle édition Switch OLED. Pas le moindre code de téléchargement. Il vous faudra l'acheter à part, ce qui d'un côté rassure tous ceux qui avaient déjà précommandé l'un ou les deux titres avec les bonus respectifs. On rappelle que Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet arrivent sur Switch le 18 novembre 2022. Certains auront déjà reçu leur console OLED Pokémon avant cette date et seront donc prêts pour faire baver leurs amis.

La Nintendo Switch - Modèle OLED Édition Pokémon Écarlate & Violet arrive le 4 novembre ! 09/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





La Switch OLED reprend un écran OLED tactile de 7 pouces, un large socle réglable, un dock avec un port LAN filaire (câble LAN vendu séparément), 64 Go de stockage interne, dont une partie est réservée à l'utilisation du système, et un son amélioré en mode portable et sur table.