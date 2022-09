Le film Super Mario Bros. apparemment reporté à la fin 2023

Le studio Illuminations indique sur son site que la sortie du film Super Mario devrait avoir lieu en fin d'année 2023. Quelques mois de report supplémentaires pour un film qui, initialement, aurait dû sortir en 2022.Ni Illumination ni Nintendo n'ont encore communiqué sur le sujet, et il est un peu étonnant qu'une telle information soit simplement publiée l'air de rien sur le site officiel du studio : on ne peut donc pas exclure une petite erreur de contribution sur le site, toujours est-il que ce serait une triste nouvelle de devoir patienter quelques mois de plus.Les dernières informations concernant le film Super Mario concernaient le titre du film, qui serait sobrement intitulé Super Mario Bros. Il y a quelques semaines, de l'encre avait coulé sur le fait que le film était complet aux 3/4 de la bouche même du CEO d'Illumination Chris Meledandri , tandis qu'on essayait de nous convaincre que Chris Pratt était la voix idéale pour notre plombier préféré.Voici le contenu de la page sur le site officiel d'Illumination :Si d'aventure le contenu de cette page était amené à changer pour revenir à la date connue d'avril 2023, nous nous ferons un plaisir d'adapter cette actualité !Source : Illumination via Nintendo Everything