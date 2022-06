Chris Pratt évoque à son tour son travail sur le film d'animation Super Mario

J'ai travaillé en étroite collaboration avec les réalisateurs, j'ai essayé plusieurs trucs et j'ai abouti à quelque chose dont je suis très fier et que j'ai hâte que les gens voient et entendent... Il s'agit d'un récit animé doublé par des voix. Ce n'est pas un live action. Je ne vais pas porter un costume de plombier et courir partout. Je donne une voix à un personnage animé, et elle est modernisée et différente de tout ce que vous avez entendu auparavant dans l'univers Super Mario.

C'est dans les colonnes de Variety que Chris Pratt s'est exprimé en exclusivité, pour expliquer qu'il était très fier de ce qu'il avait fait jusque là dans le cadre du projet.Il a déclaré :Le film d'animation Super Mario sortira dans les salles obscures au printemps 2023. Rappelons qu'il permettra de retrouver les voix de nombreux acteurs connus tels que Jack Black, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Keegan-Michael Key et Seth Rogan.30 ans après le... surprenant film Super Mario Bros, il nous tarde de voir comment Illumination va réussir à nous embarquer dans un film d'animation : les succès de Sonic avec déjà deux films (et un semi-fiasco lors de la révélation du design du premier Sonic d'ailleurs !) placent la barre un peu plus haut et le niveau d'attente est de fait encore plus élevé du côté des fans de Nintendo.Source : Variety.com