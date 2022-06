Des détails techniques sur la version 2.4.0 de l'application Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online

[NSO - Nintendo 64]



Version 2.4.0 is out.



- Pokémon Snap added. Since EU has 4 ROMs (one per language), they get 4 boxes on the selection screen.

- The text “The microphone cannot be used when holding the controller this way” was added. (Ported from Famicom NSO app??)



La mise à jour de l'application Nintendo 64 sur le service Nintendo Switch Online se voit surtout par l'arrivée de Pokémon Snap, mais Nintendo a profité de cette version 2.4.0 pour apporter quelques changements pour les jeux Star Fox 64, Mario Golf et F-Zero X.Si Nintendo ne propose pas de notes de version pour nous permettre de savoir quels sont les changements apportés au logiciel, un internaute, OatmealDome , s'en est fait la spécialité sur Twitter, et un de ses derniers messages nous donne ainsi des précisions sur la nature des modifications proposées par Big N dans son application dédiée aux jeux Nintendo 64.Le changement le plus visible est évidemment l'ajout du jeu Pokémon Snap au service, avec une petite spécificité : "comme l'Europe avait 4 ROMs (une par langue), ils disposent de 4 jaquettes sur l'écran de sélection". Noter également que le texte "Le micro ne peut pas être utilisé lorsque la manette est tenue de cette façon" a été ajouté.Mais ce n'est donc pas tout. Et OatmealDome nous indique plusieurs commentaires sur le contenu de la mise à jour 2.4.0 :- Nintendo a commencé à supprimer des commentaires des fichiers de configuration, ça devient plus difficile de voir ce qui a changé- A hack CPU a été ajouté pour Star Fox 64- A hack CPU a été ajouté pour Kirby 64- L'executable AOT et le fichier PCB de F-Zero X et Mario Golf ont été modifiésCe n'est sans doute pas la dernière fois que Nintendo va modifier légèrement son application, on avait dans les derniers mois déjà pu rapporter quelques évolutions, à l'instar du brouillard dans Ocarina of Time qui avait été ajouté peut-être un poil vite au service pour proposer un titre fort au lancement de l'appli N64 Source : Twitter via NintendoLife