Une date de sortie pour No Man's Sky: Nintendo Switch Edition

No Man's Sky - Nintendo Switch Release Date Trailer 23/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est officiel, No Man’s Sky arrivera enfin sur Nintendo Switch le 7 octobre prochain. Une arrivée sur la console de Nintendo longtemps attendue depuis son annonce, qui s’accompagne de l’annonce d’une version Next-Gen PS5 à venir ce même jour.Le titre s’est ainsi montré avec une minute de gameplay sur la version Switch. On vous laisse ainsi découvrir par vous-même le rendu graphique plutôt satisfaisant de ce portage, d’après les images montrées par Bandai Namco et Hello Games dans ce trailer.Bien entendu, l’ensemble des contenus ajoutés dans le jeu depuis sa sortie sont disponibles dans cette version Switch, y compris la dernière mise à jours, Outlaws, disponible depuis avril. Le rendez-vous est ainsi donné pour le 7 octobre 2022 pour explorer plus de 18 trillions de planètes.