De nouvelles Ultra-Chimères et bien d'autres choses lors du Pokémon GO Fest de Berlin

Des défis plus grands vous attendent : d'autres Ultra-Chimères arrivent ! | Pokémon GO Fest 2022 22/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après deux années d'absence, les évènements physiques sont de retour cet été dans Pokémon GO. Trois villes sur 3 continents accueilleront un Pokémon GO Fest exceptionnel : Berlin (Allemagne), Seattle (USA) et Sapporo (Japon).Le tout premier aura donc lieu à Berlin dans moins de dix jours désormais ! L'occasion pour Niantic de lever le voile sur le contenu qui sera proposé aux joueurs sur place, mais aussi tout autour du monde grâce aux Ultra Bonus qui seront accessibles !La 1ère annonce a eu lieu ce mercredi avec l'arrivée de nouvelles Ultra-Chimères à chacun de ces Pokémon GO Fest ! Berlin accueillera Cancrelove tandis que Seattle aura le droit à Mouscoto et le Pokémon Câblifère sera capturable pour la première fois à Sapporo.Voici une petite vidéo annonçant leur arrivée :Les Ultra-Chimères, au coeur de la saison en cours de Pokémon GO seront une fois de plus accessible via une Étude Spéciale exclusive aux détenteurs de billets permettant d'accéder aux évènements physiques. Mais que les autres joueurs se rassurent ! Les Ultra-Chimères seront de retour à la fin du mois d'août dans le monde entier.Ces nouvelles Ultra-Chimères marqueront l'arrivée des fameuses Ultra Balls mises au point par Rhi, membre de l'Ultra-Commando GO introduite lors de la première étape du Pokémon GO Fest qui a eu lieu début juin dans le monde entier.A cela s'ajouteront de nombreux autres bonus : Pass de raid offerts, distance d'éclosion optimisée, échanges miracles supplémentaires etc. la Team GO Rocket sera évidemment de la partie avec des montgolfières un peu partout dans les différentes zones. Enfin, un Ronflex avec un chapeau de cow-boy apparaîtra à l'état sauvage, tout comme les Zarbi A, B, E, L, R, S, T et U.Pour tous ceux qui veulent participer au Pokémon GO Fest de Berlin du 1er au 3 août, sachez que la billetterie est encore ouverte ! Une fois les 3 évènements physiques passés, rendez-vous le samedi 27 août pour un ultime évènement qui sera mondial et qui clôturera les festivités de cet été.Du côté de Puissance Nintendo, nous nous rendrons sur place pour évidemment capturer un maximum de Pokémon et aussi vous faire vivre de l'intérieur ce Pokémon GO Fest !Rendez-vous samedi 2 juillet !