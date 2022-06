Des nouvelles du film Super Mario complété à 75% avec un Chris Pratt 'phénoménal'

Chris a été choisi parce que nous pensions qu'il pouvait donner une grande performance dans le rôle de Mario. Et maintenant que nous avons fait une quinzaine de séances d'enregistrement, et que le film est aux trois quarts terminé, je suis avec vous et je dis que j'adore son interprétation de Mario.

Il faut dire que la voix de Mario, pour les joueurs, c'est d'abord et surtout Charles Martinet. Celui qui a donné de la voix depuis près de 30 ans maintenant participera certes au film, mais ce n'est pas lui qui incarnera le plombier italien : c'est Chris Pratt qui a été retenu, et Chris Meledandri, le PDG d'Illumination, ne regrette absolument pas ce choix.Dans une interview avec le magazine de divertissement Variety, Chris Meledandri est en effet revenu sur la création du film. Celui-ci est achevé à 75%, a-t-il expliqué au magazine.Voici d'ailleurs ses propos traduits de l'anglais :Chris Meledandri est d'autant plus confiant que la prestation de Chris Pratt sera appréciée parce qu'il a "des origines italo-américaines, il pouvait prendre cette décision sans s'inquiéter d'offenser les Italiens ou les Italo-américains".Tout semble donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour un film qui a dû connaître quelques... optimisations dans la mesure où annoncé en 2017, nous sommes en 2022 et sa sortie n'est prévue qu'au printemps 2023. Le CEO d'Illumination complète ses propos : "je pense que tout va bien se passer. Surtout parce que (Pratt) il a donné une performance si forte.Source : Variety via Nintendo Everything