Le célèbre studio de développement japonais Treasure célèbre ses 30 ans

Avec une liste de titres qui a marqué son époque, surtout pour les possesseurs de MegaDrive, le studio Treasure a fait briller les yeux de nombreux gamers dans le passé. Mais depuis 2014 avec son jeu 3DS de commande Gaist Gaist Crusher God pour Capcom qui n'a pas franchement brillé, le studio n'a plus rien édité de nouveau, se contentant de ressortir ses anciens jeux cultes sur les nouvelles plateformes du moment.







Ainsi nous avons pu rejouer à Ikaruga en 2018 sur PS4 et Nintendo Switch tandis que les classiques Sin and Punishment, Gunstar Heroes, Alien Soldier et Dynamite Headdy sont tous jouables via le pack d'extension Switch Online. Il reste cependant de nombreux titres sous le coude non portés sur la Switch et nous sommes désormais tout sourire quand le studio a twitté lors de la célébration de son trentième anniversaire le 19 juin 2022 qu'il préparait un "jeu très demandé" pour honorer l'événement. Quel sera ce titre ? Mystère pour le moment, faites donc vos pronostics et indiquez le jeu que vous aimeriez pouvoir reprendre en main, soit en simple portage ou sous la forme d'un remaster, ou encore mieux sous la forme d'une suite.





Alors, partant pour un petit Gunstar Super Heroes, Sin & Punishment : Successor of the Skies, Bangai-O et/ou Bangai-O Spirits ? D'autres titres en tête ?