Début des hostilités pour la première saison de Mario Strikers: Battle League Football

La première saison de Mario Strikers: Battle League Football est lancée !



Gagnez des matchs pour obtenir des jetons à utiliser pour personnaliser votre stade et tentez d'atteindre le sommet de la ligue pour monter de division ! pic.twitter.com/FiAkOhNp0D — Nintendo France (@NintendoFrance) June 20, 2022

Une semaine après la sortie du jeu, la première saison de Mario Strikers: Battle League Football commence en ligne !Une semaine qui, nous l'espérons, vous a permis de vous échauffer et de choisir vos meilleures tenues pour venir à bout des clubs se trouvant dans votre division. Il vous faudra réaliser un maximum de matchs et de victoires pour gagner des places dans le classement et monter dans les divisions au fil des semaines.A noter que des jetons vous serons également offerts à chaque victoire, vous permettant ainsi de personnaliser le stade de votre club. La saison se terminera le 27 juin, pas de temps à perdre donc !Nous vous invitons à cette occasion à rejoindre le club PN dédié ! Pour cela, rendez-vous sur le Discord de Puissance Nintendo Mario Strikers: Battle League Football est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.