Un Xenoblade Chronicles 3 Direct annoncé pour le mercredi 22 juin 2022 à 16h

Nintendo vient d'annoncer que le mercredi 22 juin à 16h serait diffusé un Xenoblade Chronicles 3 Direct. D'une durée de 20 minutes environ, ce programme sera exclusivement dédié au nouvel opus de la saga en approche sur Nintendo Switch.Xenoblade Chronicles 3 sera certainement le jeu de l'été d'une partie des possesseurs de Switch, fans de grands RPG. Après de premiers épisodes fabuleux et largement recyclés depuis la Wii sur Wii U, 3DS et Switch, il nous tarde de découvrir plus en détail les nouveautés les plus marquantes que Nintendo voudra présenter lors de son émission.Pendant 20 minutes, on peut donc s'attendre à en prendre plein les yeux, grâce aux graphismes soignés imaginés par les équipes de Monolith Soft, mais aussi plein les oreilles grâce à la magnifique bande-son qui devrait encore une fois ravir nos tympans !On note donc bien soigneusement le jour et l'heure du rendez-vous que Nintendo nous donne : ce sera pour mercredi à partir de 16h, grâce au lecteur ci-dessous.