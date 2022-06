[Rumeur] Roller Champions en approche sur Switch

Bien qu’Ubisoft n’est encore rien annoncé, le jeu Roller Champions semble sur le point de sortir sur Nintendo Switch, et cette date de sortie pourrait bien être autre que le mardi 21 juin prochain !En effet, c’est sur l’eShop que le jeu est apparu, et nous surprend un peu puisque l’éditeur n’a encore rien communiqué au sujet de la sortie de son jeu multi en ligne phénomène !Rappelons que Roller Champions est sorti sûr de nombreux supports il y a tout juste un mois, et vous êtes nombreux à vous être posé la question de la disponibilité du jeu sur Nintendo Switch . Cette sortie sur la console star de Nintendo semble donc n’être plus qu’une question de jour : nous actualiserons cette info pour vous informer de la sortie du jeu sur l’eShop, prévue pour ce mardi donc.Roller champions avait été annoncé dès mars 2020 avec une sortie sur Nintendo Switch : la sortie du jeu a donc largement été anticipée et ce sont sans doute plutôt des réglages de dernière minute qui ont empêché Ubisoft de nous permettre de profiter de l’expérience en même temps que sur les autres consoles du moment ! L’attente ne devrait donc plus être longue !Source : Nintendo Everything