Roller Champions sortira bien sur Switch...plus tard

On ne va pas se mentir, on n'aime pas du tout quand Ubisoft nous annonce un titre sur la console Switch, que l'on reste dans le désert de news pendant des mois et quand enfin le jeu sort sur les différentes plateformes, on nous dit que la version Switch sortira...plus tard, sans aucune fenêtre même large. Le souvenir d'un certain Steep, jeu de sport extrême pour gouter de différentes manières à la poudreuse des pentes enneigées est resté tristement dans nos mémoires : jamais sorti sur Switch malgré les promesses et jamais officiellement annulée.





On se doute que la course à la puissance des autres plateformes soit privilégiée par les développeurs qui comptent ainsi sur la puissance brute des machines pour limiter les besoins de certaines optimisations, mais dans le cas de la Switch, on craint le pire. En mettant tous les moyens pour développer sur console Next Gen, on se souvient qu'en général Ubisoft laissait le soin à une petite équipe de peaufiner l'optimisation sur console Nintendo, une fois le travail effectué sur les autres plateformes. Une situation existante sur Wii U qui est reproduite sur Switch. Car hormis Mario et les Lapins crétins (dont on attend avec impatience le second volet) et un Starlink: Battle for Atlas pas mal du tout qui a bénéficié d'un coup de pouce financier de Nintendo pour intégrer l'équipe de Star Fox et gagné en visibilité, on ne peut qu'être assez déçu des autres sorties du géant Ubisoft sur la console phare de Nintendo, écoulée à plus de 100 millions d'exemplaires tout de même.





On a récupéré une grande partie de la logithèque développée pour la Wii U (hormis Watch Dogs et Zombi U), quelques titres de la franchise Assassin's creed plus anciens, un Immortals Fenyx Rising (sans édition gold physique) et nous allons avoir un Lapins Crétins Party of Legends le 30 juin 2022, un titre initialement développé pour le marché chinois car centré sur le riche patrimoine culturel de ce pays, et dont on ne sait pas trop si le gameplay et le contenu satisfera le public occidental.



Vidéo Dev Stream | Roller Champions 19/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Roller Champions est donc le fameux jeu free-to-play en 3vs 3 longtemps attendu pour rivaliser avec le fun de Rocket League et il sort le 25 mai 2022, soit une sortie très rapide un peu surprise. Mais, ce jeu ne sera pas disponible sur la Switch pour le moment et aucune fenêtre précise de sortie n'est donnée à ce jour. C'est donc encore un jeu dont le développement a débuté bien après les autres versions. Et le portage ne sera pas simple car la vitesse de déplacement nécessite de la fluidité et de la rapidité, ce qui est l'écueil principal de la Switch. On croise les doigts en espérant ne pas être déçu par une mauvaise version ou par un portage devenant une nouvelle arlésienne de la console.





Aperçu du jeu | Roller Champions 19/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bienvenue en 2032. Des arènes de Roller Champions ont été construites un peu partout dans le monde et les fans affluent pour admirer ces héros des temps modernes, les Roller Champions. Ils peuvent patiner à plus de 150 km/h, tacler violemment des adversaires, grimper aux murs sur les patins et sauter à travers le but sous les acclamations de fans en délire. Vous êtes l'un de ces héros.

Avec vos partenaires, vous allez affronter d'autres équipes de trois joueurs. Les règles sont simples : récupérez la balle, faites un tour de piste avec, évitez vos adversaires et marquez dans l'arceau qui fait office de but. Vous pouvez essayer d'inscrire davantage de points en effectuant des tours supplémentaires avant de marquer. Pour remporter un match, chaque équipe dispose de 10 minutes pour marquer 5 points. Si les deux équipes sont à égalité après 7 minutes, le match entre en "mort subite" et la première équipe à marquer l'emporte. Après chaque match, vous gagnez des fans qui vous permettent de débloquer des arènes encore plus grandes. Vous pouvez également créer et personnaliser votre personnage pour vous approprier encore plus cette expérience.

Vous pourrez donc tester ce jeu gratuitement sur les autres plateformes pour vous faire une idée de la qualité du titre, qui a été travaillé dans les détails. Et un jour, nous pourrons également en bénéficier gratuitement (avec des achats possibles au sein du jeu) sur l'eShop de la Switch.