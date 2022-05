The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition passe sa classification sur Switch à Taiwan

Cette version Anniversaire arrive bien sur Nintendo Switch et a été aperçu au niveau de l'organisme de classification de Taïwan, qui a tenté d'en faire disparaître la trace mais la capture d'écran était déjà faite et partagée par switch-brasil.

Une sortie assez logique car The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition est disponible sur l'ensemble des autres plateformes depuis le 11 novembre 2021 et que l'édition standard du jeu existe sur Switch depuis 2017.





Cette version anniversaire, outre le jeu de base et les add-ons de l'édition spéciale de Skyrim, apporte plus de 500 pièces de contenu préexistantes et nouvelles du club de création de Bethesda. Si vous n'avez pas encore ce jeu, attendez cette sortie. Pour les possesseurs de la première édition sur Switch, on attend des précisions pour voir si quelque chose sera prévu afin de permettre l'upgrade vers les ajouts, moyennant éventuellement une petite dépense par un DLC.