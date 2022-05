Simon The Sorcerer: Origins arrive pour mars 2023 sur Switch

Cette nouvelle mouture prend un visuel très proche d'un dessin animé et on est immédiatement séduit par les premières captures d'écran.

Le développeur a cherché à mettre en œuvre "des séquences en temps réel, de la magie et la résolution d'énigmes, le tout lié à un scénario captivant qui répondra enfin à certaines questions importantes soulevées par les fans du premier jeu."

- Une préquelle de la saga légendaire, se déroulant quelques semaines avant le premier épisode.





- Un style graphique cartoon moderne, peint, avec des animations dessinées à la main ; entre le futur et le passé.





- Des heures de jeu dans une aventure à travers la (nouvelle) maison de Simon, la légendaire académie de magie, des forêts absurdes, des marais puants, des donjons pourris, des laboratoires alchimiques...

- Une aventure classique en point & click avec une touche de modernité. Nostalgique pour les fans, intriguant pour les nouveaux joueurs.





- Une ancienne prophétie à révéler, essayez au moins ! Des énigmes, des monstres, de la merde, de la comédie, des mauvaises odeurs, de vieux engins.





- Des dizaines d'easter eggs à découvrir !

- Langues : Anglais, français, italien, espagnol, allemand, etc.





Simon the Sorcerer: Origins - Official Announcement Trailer 19/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Leonardo Interactive et Smallthing Studios ont révélé que Simon The Sorcerer : Origins arrive sur Nintendo Switch. Sous licence Adventure Soft Publishing, il s'agit bien d'une préquelle officielle d'un célèbre jeu d'aventure point-and-click sortie en 1993. Trente ans plus tard, cette préquelle se déroule "quelques semaines avant" le jeu original.L'éditeur a présenté les principales caractéristiques du jeu comme suit :- C'est un jeu vidéo pour tous ! Nostalgique pour les amoureux de la saga, passionnant pour les nouveaux joueurs. Il n'est pas nécessaire d'avoir joué aux autres titres.Simon The Sorcerer : Origins sortira en version numérique sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch dans le monde entier en mars 2023. Que pensez-vous de cette annonce du retour d'une franchise trentenaire ?