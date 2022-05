Test Drive Unlimited Solar Crown repoussé à 2023

Allons-nous réussir à avoir Test Drive Unlimited Solar Crown sur Switch ? Oui, mais il va falloir patienter, comme la suite de Breath of the Wild, jusqu'à l'année 2023. Un besoin de rendre le gameplay aussi bon que souhaité et peut-être prendre en compte les dernières évolutions du kit de développement de la Switch.





L'éditeur Nacon et le développeur Kylotonn ont annoncé que Test Drive Unlimited Solar Crown a été reporté à 2023. Le titre avait été annoncé pour la première fois en 2020 et devait initialement sortir le 22 septembre. Un retard qui s'explique par la volonté des développeurs de reproduire les 550 km de routes de l'île de Honk Kong qui sera le terrain de jeu de ce nouvel opus, la franchise s'étant faite une spécialité de reproduire son environnement à l'échelle 1:1, de modéliser de manière la plus précise possible de superbes bolides afin de ne pas être un simple jeu de course mais une vraie expérience de pilotage, comme pouvoir acheter sa voiture chez un concessionnaire, ouvrir la fenêtre, mettre la radio en conduisant, gérer la capote du véhicule en cas de météo capricieuse, utiliser les cligotants...









Chaque clan veut imposer son style à la ville. Les joueurs peuvent donc choisir de s'allier à un clan et de défendre son style de vie. Si le respect pour le clan rival demeure, il y a toujours une volonté de montrer sa supériorité au volant. Chaque clan dispose également de son propre QG pour se réunir, célébrer ensemble les victoires et trouver de nouvelles missions. Que votre vision du luxe soit raffinée et élégante ou provocante et rebelle, vous avez toujours la possibilité de la mettre en valeur.





Les Streets - dont la culture est plus underground, avec une ambiance de boîte de nuit - se réunissent dans un vieux bâtiment qu'ils ont investi pour la compétition Solar Crown. Il est situé dans le quartier industriel de Wan Chai, au centre-nord de l'île. Quant aux Sharps, ils ont privatisé le dernier étage et le balcon d'un immeuble de luxe dans le quartier ouest de la ville. Une atmosphère plus feutrée et sophistiquée règne dans ce QG.





Chacun des QG possède une zone "publique" accessible à tous les joueurs, qu'ils soient Street ou Sharp, mais la partie la plus intéressante est la zone VIP, qui n'est ouverte qu'aux membres du clan ayant prouvé leur allégeance. C'est dans cette zone, à l'abri des regards des non-membres, que se déroulent les réunions et que sont assignées les missions dont le but est de déstabiliser le camp rival. On attend désormais, en dehors de ses deux concept-art partagés, de voir si le plaisir de la conduite est au rendez-vous et si le jeu tient techniquement la route sur Switch car en indiquant que le jeu ne serait plus développé sur PS4 ni Xbox One, on peut être inquiet, ces deux versions auraient été normalement la base de travail pour l'optimisation de la version Switch. Un travail conséquent que l'on comprend aisément, au regard du scénario de cet épisode Solar Crown. Nous sommes donc sur l'île de Honk Kong et deux clans de riches amateurs de voiture de luxe se sont formés, s'opposant sur leur vision du luxe, les Streets et les Sharps.



Test Drive Unlimited Solar Crown - Welcome to Hong Kong Island Trailer 19/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous voulons également profiter de ce temps de développement supplémentaire pour optimiser le jeu et vous impliquer davantage. Nous travaillons actuellement sur un calendrier pour les bêtas fermées. Les plus impatients d'entre vous auront la possibilité de tester le jeu bien avant sa sortie. Cette phase nous permettra de recueillir vos précieux commentaires afin de continuer à améliorer la qualité du jeu jusqu'à sa sortie, tout en restant en contact plus régulier avec vous. Enfin, dans le but de tirer le meilleur parti de la technologie des dernières consoles et de maximiser la qualité globale du jeu, NACON a décidé de ne plus développer Test Drive Unlimited Solar Crown pour PlayStation®4 et Xbox One.