Splatoon 3 : Guerre de territoires, style capillaire des Octolings et nouvelles arènes

Galerie images 19/06/2022



Splatoon 3 - Qu'est-ce que la guerre de territoire ? #Shorts 19/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le réservoir Rigadelle situé loin sous Cité-Clabousse servait autrefois à réguler le niveau de l'eau. Après avoir été abandonné pendant des années, il a été aujourd'hui rénové pour accueillir des guerres de territoire ! #Splatoon3 pic.twitter.com/wu0WaqWZGH — Splatoon France (@Splatoon_FRA) June 17, 2022

Nintendo joue la carte du saupoudrage de mini-sujets pour alimenter le buzz qui nous emmènera jusqu'à la sortie de Splatoon 3, le 9 septembre prochain. Eh bien saupoudrons : on va parler de guerre de territoires avec une nouvelle map appelée Undertow Spillway, et de style capillaire pour les Octolings.Il y a de tout dans les actualités Splatoon 3. Si Maritsa nous partageait en milieu de semaine quelques détails sur le look des Inklings , on va revenir aujourd'hui sur le style capillaire des Octolings, révélé dans un nouveau rapport du Squid Research Lab paru cette semaine. Dans ce rapport, on insiste sur le fait que ces ennemis se déplacent et attaquent de la même façon que les Inklings, autant dire qu'il va falloir se montrer vigilant.Si vous cherchez la différence entre Inklings et Octolings, c'est au niveau de la chevelure qu'il va falloir aller chercher : leur style capillaire différent semble en effet être une des meilleures façons de les différencier. On dispose de quelques artworks proposés par Nintendo pour illustrer cette gigantesque différence de style :Autre élément que l'équipe de développement porte à notre attention cette semaine, c'est la Guerre de Territoires. Le mode dans Splatoon 3 se composera d'arène mythiques de la série experte en recyclage (bienvenu) de ses meilleures arènes, et de nouveauté. Une nouvelle vidéo nous plonge au coeur de la mécanique de la Guerre de Territoire, un mode dans lequel des groupes de 4 s'affrontent pour recouvrir d'encre la plus grande surface possible : celui qui en recouvre le plus a gagné.Dans cette vidéo, vous découvrez une nouvelle arène, Eeltail Alley en anglais mais on n'a pas son nom français, ainsi qu'une nouvelle arme, le Stringer, une arme en forme d'arc qui permet de tirer sur les côtés et en l'air.On continue notre tour d'horizon des infos de ces derniers jours avec la présentation de la map "Undertow Spillway", "le réservoir Rigadelle" en français. Cette nouvelle arène se déroule en intérieur dans les sous-sols de la ville qui fait office de hub du jeu, Cité-Clabousse. "Abandonné pendant des années, il a été aujourd'hui rénové pour accueillir des guerres de territoire".Nintendo précise que Splatoon 3 proposera aussi un mode solo "frais" et une nouvelle itération du mode Salmon Run.Sources : Nintendo Everything