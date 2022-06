Cinq millions de joueurs pour LEGO Star Wars : The Skywalker Saga

4 Months. 9 Episodes. 5 Million Players! Thank you! #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/J5Pg22vnO7 — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) June 18, 2022

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga était très attendu. Annoncé originalement pour 2020, le jeu est finalement sorti début avril et reste désormais dans les meilleures ventes hebdomadaires en occident depuis.Aujourd'hui, à l'occasion du LEGO CON 2022, l'entreprise a dévoilé un nouveau chiffre de ventes pour le jeu qui regroupe les 9 films iconiques de la saga Star Wars : 5 millions ! 5 millions de joueurs qui ont parcouru les aventures en briques de Luke Skywalker et toute sa petite famille.5 millions de joueurs, cela en fait le meilleur démarrage pour un jeu LEGO ! Et cela n'est pas prêt de s'arrêter : les DLC commencent à sortir et la série Obi-Wan Kenobi actuellement diffusée sur Disney+ devrait relancer encore un peu plus l'intérêt des fans pour un nouveau jeu Star Wars.LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est disponible sur Nintendo Switch.