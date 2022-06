La 5e série de personnages LEGO Super Mario disponible le 1er août

La gamme LEGO Super Mario fête cet été ses 2 années d'existence : après Mario en 2020 puis Luigi en 2021, c'est Peach qui sera au centre des attentions avec une nouvelle gamme de produits connectés dès le 1er août. Parmi les références se trouvera notamment l'iconique Château de Peach Mais ce n'est pas tout ! LEGO a annoncé aujourd'hui, lors de son évènement annuel LEGO Con (pour Convention et pas autre chose...) l'arrivée de la cinquième série de personnages LEGO Super Mario. Une nouvelle série qui sera composée de 8 personnages cette fois-ci.Seront présents : Carottin, Toad violet, Frère Marto, Dendinard, Magikoopa, Bébé Yoshi, Yoshi rouge et Maskass bleu. Chaque personnage de la série sera accompagné d'une brique d’action et un support permettant de l'insérer dans les niveaux aux côtés des autres structures de la gamme LEGO Super Mario.Une fois de plus, les différents packs de personnage seront répartis aléatoirement et vous n'aurez aucun moyen de savoir ce qui vous attend : LEGO a remplacé les traditionnel sachets en plastique (qui permettait de tâter le produit et essayer de deviner ce qui s'y trouvait) par un emballage en carton plus écologique mais aussi plus solide...Les 8 personnages qui composent cette série sont plus importants en taille que les gammes précédentes. Cela permet à LEGO de justifier le prix unitaire de ces produits : 5,99 euros ! Sortie prévue le 1er août sur la boutique LEGO en ligne et chez les différents revendeurs.